Cep telefonuyla kaydetti! Arkasından yaklaşıp...

Artvin'in Ardanu\u00e7 il\u00e7esinde meydana gelen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, sosyal medyada ilgi g\u00f6rd\u00fc.,Artvin Ardanu\u00e7 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bereket k\u00f6y\u00fc'nde besicilik yapan Muhammet K\u00f6se, b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 meraya otlatmaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,K\u00f6se merada otururken yakla\u015fan inek, sahibinin sa\u00e7lar\u0131n\u0131 yalad\u0131.\r\n\r\n,Muhammet K\u00f6se, bu anlar\u0131 cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada payla\u015ft\u0131. \u0130lgi g\u00f6ren g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc payla\u015fanlar 'Kuaf\u00f6r inek', 'Sa\u00e7lar art\u0131k j\u00f6leli' yorumlar\u0131nda bulundu.,