Cepteki tehlikeye dikkat!

Dijital ortamda en g\u00fcvenli \u015fifreleme y\u00fcz tan\u0131ma... Ama \u015fimdilik! ,\u00c7\u00fcnk\u00fc bug\u00fcn telefonunuz \u00fczerinden y\u00fcz izinizi alan hackerler, ak\u0131ll\u0131 evlerde kullan\u0131lan bu uygulama yayg\u0131nla\u015ft\u0131k\u00e7a t\u00fcm ultra l\u00fcks evlere ellerini kollar\u0131n\u0131 sallayarak girebilecekler...\r\n,Telefonun tu\u015flu olmas\u0131 ya da markas\u0131 kesinlikle \u00f6nem ta\u015f\u0131maz. ,\u0130nternete giren bir cihaz her zaman tehlike alt\u0131ndad\u0131r. ,Ki\u015fiyi bilen ve cihaz\u0131na ula\u015fmak isteyen hacker o cihaz\u0131 takip edip ula\u015fmak i\u00e7in bir\u00e7ok yol izleyebilir.\r\n\r\n,\u0130nternete ba\u011flanabilen hi\u00e7bir cihaz g\u00fcvenli de\u011fildir. ,\u0130htiya\u00e7 d\u0131\u015f\u0131nda s\u00fcrekli interneti aktif b\u0131rakmamak gerekir., Hackerlar internete ba\u011fl\u0131 olan her cihaza girebilir...\r\n\r\n,Parmak izi, y\u00fcz tan\u0131ma, sesli komut veya retina izi \u015fimdilik g\u00fcvenli g\u00f6r\u00fcnse de ileride ak\u0131ll\u0131 evler ve ak\u0131ll\u0131 cihazlar artt\u0131k\u00e7a tehlike b\u00fcy\u00fcyecek. ,Sizler anahtar yerine ev kilidi olarak y\u00fcz tan\u0131ma kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zda telefonunuza girerek sizin y\u00fcz izinizi alan birisi evinize de girebilecek. Ya da sesli komut ile arac\u0131n\u0131z\u0131 a\u00e7abilecek.\r\n\r\n,\u0130nternet sitelerinin baz\u0131lar\u0131 telefonunuzdaki yer, konum, mesaj, foto\u011fraf, rehber, vb. gibi bilgilerin \u00e7o\u011funa eri\u015fim i\u00e7in izin istiyor. ,Fazla \u00f6nemsenmeyen bu izin, o internet sitesini i\u015fletenlerin t\u00fcm bu bilgilere ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. ,Bu sayede hem de sizin izninizle sessiz bir \u015fekilde her hareketinizi dinleyebiliyor ve \u015fifrelerinizi \u00f6\u011frenip ki\u015fisel verilerinizi bakabiliyor.\r\n\r\n,Siri ve Alexa gibi ak\u0131ll\u0131 sesli asistanlar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck frekansla komut alabildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bu frekansla al\u0131nan komut, sizin haberiniz olmadan telefonda \u00e7e\u015fitli i\u015flemleri yapabiliyor. ,Hatta kredi kartlar\u0131yla al\u0131\u015fveri\u015f bile yap\u0131labiliyor.\u200b\r\n,.