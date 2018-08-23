Cesedi bulunamayan pilotun babasından acı sözler!

11 Mart\u2019ta da Ba\u015faran ve arkada\u015flar\u0131 \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nmek i\u00e7in jet ile harekete ge\u00e7ti. Ancak \u00f6zel jet, \u0130ran semalar\u0131ndayken hen\u00fcz belirlenemeyen bir sebeple da\u011flara \u00e7ak\u0131ld\u0131. ,Kaza sonras\u0131 yap\u0131lan arama-kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Mina Ba\u015faran ve 7 arkada\u015f\u0131 ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet\u2019in cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131. Ancak kaptan pilot Beril Gebe\u015f\u2019in naa\u015f\u0131 bulunamad\u0131.\r\n\r\n,Kazayla ilgili \u00e7e\u015fitli iddialar konu\u015fulurken, pilot Gebe\u015f\u2019i bulmak i\u00e7in arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u0130ran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan ge\u00e7en 5 aya ra\u011fmen Gebe\u015f\u2019in naa\u015f\u0131na ula\u015f\u0131lamamas\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k olu\u015fturdu.\r\n\r\n,\r\n\r\n37 ya\u015f\u0131ndaki Beril Gebe\u015f Jeoloji m\u00fchendisli\u011fi mezunuydu. Bir havac\u0131l\u0131k dergisine verdi\u011fi r\u00f6portajda \u015funlar\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti: Pilot olmak istiyordum. \u00dcniversiteden sonra babam \u2018Yurt d\u0131\u015f\u0131nda master m\u0131 yapmak istersin, yoksa u\u00e7u\u015f okuluna m\u0131 gitmek istersin?\u2019 diye sorunca hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden u\u00e7may\u0131 se\u00e7tim. B\u0131raksalar 24 saat u\u00e7ar\u0131m. Pilot olmak i\u00e7in mesle\u011fimi b\u0131rakt\u0131m.,Gebe\u015f\u2019in naa\u015f\u0131na ula\u015f\u0131lamay\u0131nca da kaza \u00f6ncesi \u00f6zel jetin cam\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, kaptan pilot Beril Gebe\u015f\u2019in camdan f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve kaza noktas\u0131na uzak bir yerde d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. ,K\u0131zlar\u0131na ula\u015f\u0131lamamas\u0131ndan dolay\u0131 da ayr\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vas\u0131f Gebe\u015f, \u201c\u0130ki bayram ge\u00e7ti, haber gelmedi. En az\u0131ndan k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131n naa\u015f\u0131 bulunsun da mezar\u0131na gidip topra\u011f\u0131n\u0131 ok\u015fayal\u0131m. Allah kimseye b\u00f6yle bir ac\u0131 ya\u015fatmas\u0131n. Bu ac\u0131y\u0131 ya\u015fayan bilir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,1990 y\u0131l\u0131nda 87 yolcusu ile \u0130ngiltere\u2019den \u0130spanya\u2019ya giden British Airways\u2019e ait 5390 sefer say\u0131l\u0131 Bac one Eleven tipi u\u00e7a\u011f\u0131n u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda sol kokpit cam\u0131 k\u0131r\u0131l\u0131p kokpitten d\u0131\u015far\u0131 f\u0131rlayan pilotu, u\u00e7u\u015f ekibinin ayaklar\u0131ndan yakalayarak d\u00fc\u015fmesini engellemesi de buna \u00f6rnek g\u00f6sterildi.\r\n\r\n,Di\u011fer iddiaya g\u00f6re de, cesedin tamamen yanm\u0131\u015f olma ihtimali g\u00fcndeme geldi. Binlerce metre y\u00fcksekten h\u0131zla yere d\u00fc\u015fen u\u00e7a\u011f\u0131n burun k\u0131sm\u0131nda olu\u015fan y\u00fcksek \u0131s\u0131n\u0131n kaptan pilotun oldu\u011fu b\u00f6l\u00fcmde yo\u011funla\u015fmas\u0131 sonras\u0131 pilot Gebe\u015f\u2019in cesedinin tamamen erimesine yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 konu\u015fulurken DNA i\u00e7in \u00f6rnek bulunamamas\u0131 da buna ba\u011fland\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015faran Yat\u0131r\u0131m Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Ba\u015faran\u2019\u0131n k\u0131z\u0131 Mina Ba\u015faran, evlilik \u00f6ncesi bekarl\u0131\u011fa veda partisi i\u00e7in 7 arkada\u015f\u0131 ile birlike Ba\u015faran Holding\u2019e ait jet ile Birle\u015fik Arap Emirlikleri\u2019ne gitti.