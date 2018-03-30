Cesetler yola saçıldı, korkunç görüntü...

Cesetler yola sa\u00e7\u0131ld\u0131, korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc...,16 ki\u015filik olan minib\u00fcse aralar\u0131nda ki\u015finin da oldu\u011fu 53 ki\u015finin bindirildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Yaral\u0131lar ve \u00f6lenlerin cesetleri, ekiplerin yard\u0131m\u0131yla I\u011fd\u0131r Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. 7'si ameliyata al\u0131nan yaral\u0131lara m\u00fcdahale etmek i\u00e7in hastanedeki t\u00fcm doktorlar g\u00f6reve \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Feci kaza d\u00fcn gece I\u011fd\u0131r-Kars karayolunda meydana geldi. Afganistan, Pakistan ve \u0130ran uyruklu ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan bir minib\u00fcs\u00fcn ayd\u0131nlatma dire\u011fine \u00e7arpt\u0131ktan sonra alev almas\u0131 ve bu ara\u00e7tan yola f\u0131rlayan yaral\u0131lara bir ba\u015fka minib\u00fcs\u00fcn \u00e7arpmas\u0131 sonucu 17 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 36 ki\u015fi yaraland\u0131.,I\u011fd\u0131r Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 da kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Erzurum'a gitmek isteyen ve yanan minib\u00fcstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K.'nin kulland\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcsteki 13 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men de g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince yakaland\u0131.\r\n,Bu ki\u015filerin, alev alan minib\u00fcste yaralananlara yard\u0131m etmek i\u00e7in bulunduklar\u0131 minib\u00fcs\u00fcn camlar\u0131n\u0131 k\u0131rarak ara\u00e7tan indi\u011fi belirtildi.\r\n,.