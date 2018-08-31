Çeşmede su içerken 30 bin TL buldu, sonrası çok garip...

Sar\u0131han, bu s\u0131rada yan\u0131na gelerek para kaybetti\u011fini s\u00f6yleyen arkada\u015f\u0131 Rahmi Cevahir'e (53), miktar\u0131 sorup, '10-20 lira' yan\u0131t\u0131 al\u0131nca, olumsuz yan\u0131t verdi. Cevahir de polisi aray\u0131p, para kaybetti\u011fini belirtti. Sar\u0131han'la g\u00f6r\u00fc\u015fen polis, olay yerine gelerek, kaybetti\u011fi ger\u00e7ek miktar\u0131 s\u00f6yleyen Rahmi Cevahir'e paray\u0131 teslim etti. Cevahir, paray\u0131 vermedi\u011fi i\u00e7in \u00f6nce tepki g\u00f6sterdi\u011fi arkada\u015f\u0131 Sar\u0131han'a, ard\u0131ndan duyarl\u0131 davran\u0131\u015f\u0131 nedeniyle te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n,Olay, saat 17.30 s\u0131ralar\u0131nda Atat\u00fcrk Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. Belediyeden emekli \u00d6mer Sar\u0131han, tatl\u0131 su \u00e7e\u015fmesinden su i\u00e7erken yerde po\u015fet i\u00e7erisinde y\u00fckl\u00fc miktarda para oldu\u011fu g\u00f6rd\u00fc. Sar\u0131han, paray\u0131 alarak sahibini bulma umuduyla \u00e7evresine bak\u0131nd\u0131, ard\u0131ndan polisi arad\u0131. Bu s\u0131rada eski i\u015f yerinden arkada\u015f\u0131 Rahmi Cevahir, \u00d6mer Sar\u0131han'\u0131n yan\u0131na gelerek para bulup bulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu. Paran\u0131n miktar\u0131n\u0131 soran Sar\u0131han '10-20 lira' cevab\u0131 al\u0131nca olumsuz yan\u0131t verdi. \u00d6mer Sar\u0131han ard\u0131ndan Atat\u00fcrk Caddesi'nde bulunan Meydan Camisi'nin bah\u00e7esine gidip paray\u0131 sayd\u0131. Bu s\u0131rada Rahmi Cevahir de polisi arayarak para kaybetti\u011fini bildirdi. Bunun \u00fczerine polis, Sar\u0131han'a paran\u0131n sahibinin bulundu\u011funu ve bir yere ayr\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Polisle birlikte \u00d6mer Sar\u0131han'\u0131n yan\u0131na gelen Rahmi Cevahir ve yan\u0131ndakiler \u00f6nce kendisine tepki g\u00f6sterdi. Paray\u0131 kaybeden Cevahir, Sar\u0131han'a para bulup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu\u011funu ve onun da bulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fini ifade etti. Polislerin araya girmesiyle tart\u0131\u015fma son bulurken, Sar\u0131han paray\u0131 arkada\u015f\u0131 Cevahir'e teslim etti.\r\n\r\n,Olay\u0131 anlatan \u00d6mer Sar\u0131han, "Pa\u015fa Camisi'nin orada su i\u00e7erken yerde bir po\u015fet g\u00f6rd\u00fcm. Bakt\u0131m i\u00e7erisinde para var. \u00d6nde bir arkada\u015f gidiyordu, ona sordum 'Sizden mi d\u00fc\u015ft\u00fc?' dedim', 'yok' dedi. O arada tan\u0131d\u0131k arkada\u015f geldi. Para bulup bulmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 sordu. '10 lira, 20 lira d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcm' diyerek net bir \u015fey s\u00f6yleyemeyince paray\u0131 vermedim ona. 155'i arad\u0131m, polisi \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m, numaram\u0131 verdim. Sonra caminin bah\u00e7esine indim, paray\u0131 orada sayd\u0131m ki gelen olursa ne kadar kaybetti\u011fini sormak i\u00e7in. Her duyarl\u0131 vatanda\u015f\u0131n bunu yapmas\u0131 laz\u0131m. 30 bin lira civar\u0131ndayd\u0131. Arkada\u015f demek ki orada su i\u00e7erken yere d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Ben emekliyim, bu buldu\u011fum para en az 15 ayl\u0131k maa\u015f\u0131m ama bu helal para de\u011fil" dedi.\r\n\r\n\u00d6NCE TEPK\u0130, SONRA TE\u015eEKK\u00dcR\r\n\r\nParan\u0131n sahibi Rahmi Cevahir ise paray\u0131 bulan \u00d6mer Sar\u0131han ve polislere te\u015fekk\u00fcr ederek, "Sa\u011f olsun, Allah raz\u0131 olsun. Polis arkada\u015flardan da Allah bin kere raz\u0131 olsun ki hemen 2 dakikada \u00e7\u00f6zd\u00fcler. Allah i\u015flerini g\u00fc\u00e7lerini rastgetirsin. Otomobil satm\u0131\u015ft\u0131m, onun paras\u0131yd\u0131. Gelirken kuruyemi\u015f\u00e7iye u\u011frad\u0131m, bir \u015feyler ald\u0131m, \u00e7\u0131kt\u0131m. \u00c7e\u015fmeden su i\u00e7erken dalg\u0131nl\u0131kla b\u0131rakm\u0131\u015f\u0131m. \u00d6mer abiye 'Sen mi buldun paray\u0131?' dedim ama 'yok' dedi. Sonra da polis arkada\u015flar devreye girdi, 'Paran bulunmu\u015f' dediler rahatlad\u0131k" diye konu\u015ftu.,Sivas'ta emekli \u00d6mer Sar\u0131han (56), caddeki \u00e7e\u015fmede su i\u00e7erken yerde po\u015fet i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k 30 bin lira buldu, polise durumu bildirdi.