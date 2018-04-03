Çetin Öztoprak intihar etti

Eski bakan\u0131n o\u011flu intihar etti.. ,\u015ei\u015fli'deki bir rezidanstaki dairesinde yaln\u0131z ya\u015fayan \u00c7etin \u00d6ztoprak'tan iki g\u00fcnd\u00fcr haber alanamayan kom\u015fusu Cansu \u00d6zdemir, rezidans y\u00f6netimine haber verdi. ,Saat 23.30 s\u0131ralar\u0131nda \u00e7ilingir yard\u0131m\u0131yla daireye giren g\u00fcvenlik g\u00f6revlileri, \u00c7etin \u00d6ztoprak'\u0131 yata\u011f\u0131nda, yan\u0131nda tabanca, kanlar i\u00e7inde buldu. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yap\u0131lan ilk incelemede intihar etti\u011fi saptanan bir s\u00fcredir psikolojik tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen \u00c7etin \u00d6ztoprak'\u0131n cesedi, otopsi i\u00e7in morga kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kap\u0131 kom\u015fusu Cansu \u00d6zdemir, ''\u0130kimizin de k\u00f6pe\u011fi vard\u0131. Birlikte gezdiriyorduk'' dedi.,Bir arkada\u015f\u0131 da "Bir ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k \u015firketi vard\u0131. \u00c7etin'in son g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015fleri iyi de\u011fildi'' diye konu\u015ftu. \u0130ngiltere'de ya\u015fayan bir arkada\u015f\u0131n\u0131n ise ''\u00c7etin ge\u00e7en g\u00fcnlerde \u015faka yollu bana '\u0130ntihar edelim mi?' diye sordu'' dedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Ac\u0131 haberi alan aile, \u00d6ztoprak'\u0131n cenazesini almak \u00fczere \u0130stanbul'a gitti.