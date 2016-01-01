Ceviz büyüklüğünde yağdı! Kimse hareket edemiyor

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15 Temmuz Destanı
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"Sen Benim Her Şeyimsin" filminin setindeki ölüme 6 yıl hapis istemi
YAŞAM
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Edirne'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
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6 Haziran çarşamba gününün reyting şampiyonu Sen Anlat Karadeniz oldu
YAŞAM
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Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
YAŞAM
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1 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı! Dedesinin tepkisi şoke etti
SPOR
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Warriors şampiyonluktan bir maç uzakta
DÜNYA
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100 bin avro için 71 sığınmacıyı nefessiz bırakmış
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
DÜNYA
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Trump, Kim'i Beyaz Saray'a davet edebilir
MAGAZİN
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Survivor Taksi'de gerginlik! Araba içinde bir anda tartışmaya başladılar
DÜNYA
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NATO'dan tek cümlelik açıklama
MAGAZİN
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Mehmetçik Kutülamare 19. bölüm izle Puhu YouTube |Mehmetçik Kutülamare 20 yeni bölüm fragman izle
MAGAZİN
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Bizim Hikaye 37. bölüm full izle | Bizim Hikaye 38 bölüm fragman izle
MAGAZİN
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AVLU 11. yeni bölüm sansürsüz full izle | Avlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle
SPOR
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ÖZET İZLE: Fenerbahçe 86-78 TOFAŞ maçı geniş özeti izle | FB, TOFAŞ basketbol Maçı Kaç kaç bitti?
MAGAZİN
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Kadın 32. bölüm sezon finali İzle | Kadın yeni Son Bölüm full izle (YouTube FOX)
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Yıldırım düşen lojmanda yangın çıktı
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DÜNYA
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ABD'li diplomatlarda yine ortaya çıktı! Esrarengiz hastalık: Belirtileri...
SPOR
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Juventus Costa'nın bonservisini aldı
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Ramazan
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Kimse hareket edemiyor
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Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi.
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