Ceviz büyüklüğündeki dolu otomobilleri vurdu!

Merkeze ba\u011fl\u0131 Kuzyaka K\u00f6y\u00fc Baylar Mahallesi ve \u015eeyh K\u00f6y\u00fc'nde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu.,Ya\u011f\u0131\u015f yakla\u015f\u0131k 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.,Ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde olan dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 tar\u0131m arazilerine zarar verdi. \r\n,Dolu nedeniyle otomobillerin camlar\u0131 ve baz\u0131 evlerin kiremitlerinin k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,En b\u00fcy\u00fck zarar\u0131 ise otomobiller g\u00f6rd\u00fc. ,.