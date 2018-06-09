Ceviz yedikten 4 saat sonra...

Yeni yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma bir avu\u00e7 ceviz yemenin kalp krizini h\u0131zla \u00f6nledi\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,D\u00fczenli olarak ceviz yemek ya da ceviz ya\u011f\u0131 i\u00e7mek, riski y\u00fcksek oranda d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor ve sizi kalp krizine kar\u015f\u0131 d\u00fczenli olarak koruyor.,Cevizin ve ceviz ya\u011f\u0131n\u0131n kalbe faydalar\u0131n\u0131 ortaya koyan ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonucu; bunlar\u0131n d\u00fczenli t\u00fcketiminin bizi kardiyovask\u00fcler hastal\u0131klardan korudu\u011fu y\u00f6n\u00fcndeydi.,Pennsylvania\u2019da Penn State University\u2019nin beslenme profes\u00f6r\u00fc Dr. Penny Kris Eterton, \u201cVe sadece bir avu\u00e7 ceviz ya da ceviz ya\u011f\u0131n\u0131 haftada 4 g\u00fcn t\u00fcketerek kalp krizi riskini anlaml\u0131 bir \u015fekilde azaltabilirsiniz\u201d diyor.,Bu \u00e7al\u0131\u015fmada \u00f6zellikle; daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 olabilmeniz i\u00e7in her g\u00fcn ihtiyac\u0131n\u0131z olan porsiyon belirlendi.,Sadece 3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 (51 g) ceviz ya\u011f\u0131n\u0131 i\u00e7erseniz kan damarlar\u0131n\u0131z\u0131n kondisyonunu 4 saat i\u00e7inde geli\u015ftirmi\u015f oluyorsunuz.,Ceviz ya\u011f\u0131n\u0131n \u00f6zellikle endotelyal h\u00fccrelerin sa\u011flaml\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011fu kan\u0131tland\u0131.,Bu h\u00fccreler kan damarlar\u0131n\u0131 hizal\u0131yor ve damarlar\u0131n esnekli\u011finde \u00f6nemli bir rol oynuyor.,