Çeyrek altın ne kadar? Altın kaç para? (13 Eylül 2018 altın fiyatları)

Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcne yatay ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 246,1 lira seviyelerinde dengelendi.\r\n,D\u00fcn dolar kurundaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015flere paralel 243 liray\u0131 test eden alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,67 de\u011fer kayb\u0131yla 246,00 liradan tamamlad\u0131. ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, bug\u00fcne yatay seyirle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n\u0131n hemen \u00fczerinde 246,1 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 404 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.647 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,Asya piyasalar\u0131nda yatay bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u015fu dakikalarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n hemen alt\u0131nda 1.205,13 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Uzmanlar, alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131n bug\u00fcn a\u00e7\u0131klanacak T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) faiz karar\u0131na odakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,.