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Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? | 10 Eylül Altın fiyatları...

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? | 10 Eylül Altın fiyatları...
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye`de hem yatırım hem de örf ve adetler gereği hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları son zamanlarda inişli çıkışlı grafikler çizmekte. Bu nedenle insanlar altın fiyetlarını merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? ve Cumhuriyet altını ne kadar? Bu soruların cevabını ve altın fiyatlarını haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

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