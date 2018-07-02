Çeyrek finale çıkan Rusya'ya şok!

Rusya'n\u0131n, \u0130spanya ile son 16 m\u00fcsabakas\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ve penalt\u0131lara uzayan ma\u00e7\u0131 kazanarak \u00e7eyrek finale y\u00fckselmesinden sonra \u015fok bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,FIFA taraf\u0131ndan ma\u00e7 sonras\u0131 Rusya milli tak\u0131m kalecisi Ak\u0131nfeev, FIFA'n\u0131n sa\u011fl\u0131k ekiplerince al\u0131narak doping testine tabii tutuldu. ,\u00c7eyrek finale \u00e7\u0131kan Rusya'da ma\u00e7 sonu bir \u015fok ya\u015fand\u0131.,\u0130spanya ma\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn\u00fc yine Rus milli tak\u0131m kamp\u0131na giden FIFA sa\u011fl\u0131k komitesi t\u00fcm tak\u0131ma doping kontrol\u00fc uygulam\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131 favorilerinden \u0130spanya, Rusya'ya penalt\u0131lar sonucu elendi.,Ba\u015far\u0131l\u0131 bir performansla tak\u0131m\u0131n\u0131 \u00e7eyrek finale ta\u015f\u0131yan Ak\u0131nfeev'e doping testi, Rusya cephesinde k\u0131sa s\u00fcreli \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa sebep oldu.\r\n