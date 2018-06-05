Ceza yerine enflasyon farkı

Torba Kanun kapsam\u0131nda yap\u0131land\u0131r\u0131lan tutar\u0131n ilk taksit \u00f6deme s\u00fcresinin son tarihi olan 31\/08\/2018\u2019e kadar pe\u015fin,,Yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131na giren SGK alacak as\u0131llar\u0131na, \u00f6deme vadesinin sona erdi\u011fi tarihten, 18\/5\/2018 tarihine kadar ge\u00e7en s\u00fcre i\u00e7in TEFE\/\u00dcFE\/Y\u0130-\u00dcFE ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacakt\u0131r.\r\nDolay\u0131s\u0131yla, kapsama giren alacaklar i\u00e7in;,SGK borcu nedeniyle tahakkuk etmi\u015f olan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamlar\u0131 tamamen silinecek. ,Taksitle \u00f6deme talebinde bulunmalar\u0131 h\u00e2linde ise; ilk taksit \u00f6deme s\u00fcresinin sona erdi\u011fi 31\/8\/2018 tarihinden itibaren iki\u015fer ayl\u0131k e\u015fit taksitler h\u00e2linde \u00f6denmesi gerekmektedir.,Basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacakt\u0131r.\r\n\u00d6zetle SGK borcu nedeniyle tahakkuk etmi\u015f olan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamlar\u0131 tamamen silinmekte ve bunlar\u0131n yerine bor\u00e7 as\u0131llar\u0131 TEFE\/\u00dcFE\/Y\u0130-\u00dcFE dikkate al\u0131narak hesaplanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, bulunan bu tutar ile alacak asl\u0131 toplanarak yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olan alacak tutar\u0131 hesaplanm\u0131\u015f olacakt\u0131r.,As\u0131l bor\u00e7 tutar\u0131na TEFE\/\u00dcFE\/Y\u0130-\u00dcFE eklenecek. B\u00f6ylece yap\u0131land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olan alacak miktar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak,Kapsama giren SGK alacak as\u0131llar\u0131n\u0131n Torba Kanunun yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 18\/5\/2018 tarihinden \u00f6nce \u00f6denmi\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen fer\u2019ilerinin \u00f6denmemi\u015f oldu\u011fu durumlarda, fer\u2019i alacaklara 18\/5\/2018 tarihine kadar sosyal g\u00fcvenlik mevzuat\u0131n\u0131n ilgili h\u00fck\u00fcmleri do\u011frultusunda hesaplanan tutar\u0131n %40\u2019\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131rmaya esas al\u0131nacakt\u0131r.,\u00a5 31\/12\/2004 tarihine kadar toptan e\u015fya fiyatlar\u0131 endeksi (TEFE) ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131,\r\n\u00a5 1\/1\/2005 tarihinden 31\/12\/2013 tarihine kadar \u00fcretici fiyatlar\u0131 endeksi (\u00dcFE) ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131,\r\n\u00a5 1\/1\/2014 tarihinden 31\/10\/2016 tarihine kadar Y\u0130-\u00dcFE ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131,\r\n\u00a5 1\/11\/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 ay da d\u00e2hil olmak \u00fczere) ayl\u0131k % 0.35 oran\u0131,31\/7\/2018 tarihine kadar yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusunda bulunanlara 31\/8\/2018 tarihine kadar tebli\u011f edilmi\u015f idari para cezalar\u0131;,31\/3\/2018 tarihinden \u00f6nce yap\u0131lan tespitlere ili\u015fkin olup 31.7.2018 tarihine kadar kapsama giren herhangi bir bor\u00e7 t\u00fcr\u00fc i\u00e7in ba\u015fvuruda bulunmu\u015f olan bor\u00e7lulara 31\/8\/2018 tarihine kadar tebli\u011f edilen idari para cezas\u0131 as\u0131llar\u0131n\u0131n %50\u2019si ile bu tutara, \u00f6deme s\u00fcrelerinin bitti\u011fi tarihlerden 18\/5\/2018 tarihine kadar ge\u00e7en s\u00fcre i\u00e7in Y\u0130-\u00dcFE ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 esas al\u0131narak hesaplanacak tutar\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fclen s\u00fcre ve \u015fekilde \u00f6denmesi h\u00e2linde (pe\u015fin\/taksitle) idari para cezas\u0131 as\u0131llar\u0131ndan kalan %50\u2019si ile idari para cezas\u0131na uygulanan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 gibi fer\u2019i alacaklar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecektir.,Buna g\u00f6re son ba\u015fvuru tarihi olan 31\/7\/2018 g\u00fcn\u00fcne kadar yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusu olmayan bor\u00e7lular i\u00e7in, 31\/3\/2018 tarihinden \u00f6nce yap\u0131lm\u0131\u015f tespitlere ili\u015fkin olup 18\/5\/2018 tarihinden sonra tebli\u011f edilen idari para cezalar\u0131n\u0131, tebli\u011f tarihinden itibaren 30 g\u00fcn i\u00e7erisinde yaz\u0131l\u0131 ba\u015fvuruda bulunulmas\u0131 \u015fart\u0131yla idari para cezas\u0131n\u0131n %50\u2019si i\u00e7in ilk taksiti, tebli\u011fi takip eden aydan ba\u015flan\u0131larak, izleyen taksitleri iki\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler h\u00e2linde 6 e\u015fit taksitte \u00f6demeleri durumunda yap\u0131land\u0131rma h\u00fck\u00fcmlerinden yararland\u0131r\u0131lacakt\u0131r.,Torba Kanunda 31\/7\/2018 tarihine kadar yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusunda bulunmayanlara tebli\u011f edilen idari para cezalar\u0131 i\u00e7in de kolayl\u0131klar \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr.,Borcun tamam\u0131n\u0131n tercih edilen taksit say\u0131s\u0131ndan daha k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde \u00f6denmek istenmesi h\u00e2linde; \u00f6ncelikle taksitlendirme fark\u0131n\u0131n ilgili taksit say\u0131s\u0131na ait katsay\u0131ya g\u00f6re yeniden hesap edilmesi, ard\u0131ndan kalan taksit tutarlar\u0131, ilgili katsay\u0131ya g\u00f6re hesaplanan bakiye taksitlendirme fark\u0131 \u00fczerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.,Torba K