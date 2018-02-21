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Ramazan
Cezaevinde kafasına koydu, tahliye olduğu gibi tesisini kurdu!
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Ticari nedenlerle 2009 yılında girdiği cezaevinden 2016 yılında ‘denetimlik serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.
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