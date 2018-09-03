Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı

\u0130ddiaya g\u00f6re, B.K. isimli yolcu 2017 y\u0131l\u0131nda Pegasus havayolu \u015firketinin Gaziantep-\u0130stanbul seferinden u\u00e7ak bileti ald\u0131. ,Yolcu oturaca\u011f\u0131 koltu\u011fu online check-in yaparak 14A olarak se\u00e7ti. ,U\u00e7u\u015f g\u00fcn\u00fc hava alan\u0131na giden B.K. biletini ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada koltuk numaras\u0131n\u0131n XXX oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. ,U\u00e7a\u011fa binen B.K. hostesler taraf\u0131ndan \u00f6nce se\u00e7ti\u011fi 14A numaral\u0131 koltu\u011fa oturtuldu daha sonra koltuktan kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,B.K. ayakta koltu\u011funa oturmay\u0131 beklerken u\u00e7aktaki bir ba\u015fka yolcu taraf\u0131ndan azarland\u0131., U\u00e7u\u015f personeli taraf\u0131ndan 5C numaral\u0131 koltu\u011fa oturtulan B.K. u\u00e7u\u015ftan sonra Pegasus havayolu \u015firketine dava a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen davada B.K., 124 lira 99 kuru\u015f u\u00e7ak bileti maliyeti ve u\u00e7u\u015fta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 anlatmak i\u00e7in Pegasus m\u00fc\u015fteri hizmetleri ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken harcam\u0131\u015f oldu\u011fu 11 lira 71 kuru\u015f ileti\u015fim \u00fccreti ile ilgili maddi tazminat isterken koridorda bekledi\u011fi esnada ba\u015fka bir yolcu taraf\u0131ndan azarland\u0131\u011f\u0131 ve bu y\u00fczden onurun k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esi ile de 3 bin liral\u0131k manevi tazminat talebinde bulundu. ,Dava dosyas\u0131n\u0131 inceleyen mahkeme heyeti B.K.'nin yolculu\u011funu tamamlamas\u0131 sebebiyle herhangi bir zarara u\u011framad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu sebeple u\u00e7ak bileti talebinin reddedilmesine, ileti\u015fim \u00fccretinin havayolu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131 gerekti\u011fini g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alarak 11 lira 71 kuru\u015fluk maddi ve yolcunun ba\u015fka bir yolcu taraf\u0131ndan azarlanmas\u0131n\u0131n onur k\u0131r\u0131c\u0131 oldu\u011funa kanaat getirerek 3 bin liral\u0131k manevi tazminat talebinin kabul\u00fcne karar verdi.\r\n\r\n,Daval\u0131 verilen karara itiraz ederek dosyay\u0131 \u00fcst mahkemeye ta\u015f\u0131d\u0131. \u0130stanbul B\u00f6lge Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, yolcunun check-in yaparak 14A olarak se\u00e7ti\u011fi koltu\u011fun de\u011fi\u015ftirilmesi sebebiyle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ma\u011fduriyeti ve onurunun k\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurup, havayolu \u015firketinin yolcuya tazminat \u00f6demesine h\u00fckmetti.\r\n\r\n\r\n,Konuyla ilgili ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fimiz davac\u0131 avukat\u0131 Naif \u015ea\u015fma, "M\u00fcvekkilimin hakl\u0131 davas\u0131n\u0131 kazanmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Basit bir hak ve alacak m\u00fccadelesi olmaktan \u00f6te vicdan\u0131 rahatlatan bu karar\u0131n benzer dosyalarda da olumlu a\u00e7\u0131dan kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 temenni ederim" dedi.