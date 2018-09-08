CHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa etti

Toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, istifa ettiklerini duyurdu.,CHP Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Erdo\u011fan ve il y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde partilerinin il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 binas\u0131nda bir araya geldi.,Genel se\u00e7imlerden sonra aday belirleme s\u00fcrecinde ve y\u00f6nteminde \u00f6rg\u00fctlerin g\u00f6r\u00fc\u015flerinin dikkate al\u0131nmamas\u0131, se\u00e7im s\u00fcrecinin genel merkez y\u00f6neticileri taraf\u0131ndan do\u011fru y\u00f6netilmemesi nedeniyle \u00f6rg\u00fct\u00fcn yap\u0131s\u0131n\u0131n bozuldu\u011funu ileri s\u00fcren Erdo\u011fan, ,"Ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultayla partimizin bir an \u00f6nce yenilenmeye, yeni ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00f6rg\u00fctlenme modeline ihtiya\u00e7 oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcndeki d\u00fc\u015f\u00fcncemizle T\u00fcrkiye genelinde ilk a\u00e7\u0131klamay\u0131 yaparak '\u00c7oban ate\u015fi' yakmak istemi\u015ftik. ,Bunda da ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fumuza inan\u0131yoruz. Ancak imza toplanmas\u0131 s\u00fcreci ve sonras\u0131 ya\u015fananlar ve genel merkezimizin tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 tutum, partimizi y\u0131pratmaktan \u00f6teye gitmemi\u015ftir. ,Ortaya \u00e7\u0131kan tablo ne bizleri, ne \u00fcyelerimizi, ne de bu partiye g\u00f6n\u00fcl veren yolda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 memnun etmemi\u015ftir. Genel merkezin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla, demokrasi gere\u011fi di\u011fer cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n bile se\u00e7ime kat\u0131labilmeleri i\u00e7in imza veren bizler, genel merkezimiz taraf\u0131ndan ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay\u0131 toplamamak ad\u0131na 5- 10 imzan\u0131n bahane edildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Oysa partinin i\u00e7erisinde ya\u015fanan sorunlar a\u00e7\u0131k ve ortadayd\u0131" dedi.