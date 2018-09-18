CHP banka ortağı ama kâr almıyor

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, Azerbaycan d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc u\u00e7akta \u0130\u015f Bankas\u0131\u2019ndaki y\u00fczde 28\u2019lik CHP hissesinin Hazine\u2019ye devredilmesi gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamas\u0131, k\u00fcllenen bir tart\u0131\u015fmay\u0131 yeniden alevlendirdi.,Bir d\u00f6nem parti temsilcisi olarak \u0130\u015f Bankas\u0131\u2019n\u0131n y\u00f6netim kurulunda da yer alan CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u201cBankadan 5 kuru\u015f para almay\u0131z. \u0130\u015f Bankas\u0131\u2019n\u0131n orta\u011f\u0131 da de\u011filiz. Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn hisselerinin temsilcisiyiz o kadar\u201d dedi.,CHP lideri, 7 Haziran se\u00e7imlerinden \u00f6nce \u0130\u015f Bankas\u0131\u2019ndan para ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla CHP\u2019ye kapatma davas\u0131 a\u00e7\u0131lmak istendi\u011fini s\u00f6ylemi\u015f, ancak iddias\u0131 fos \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,CHP\u2019nin \u0130\u015f Bankas\u0131 ile organik ba\u011f\u0131 1924 y\u0131l\u0131na dayan\u0131yor. Banka, 26 A\u011fustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal\u2019in talimat\u0131yla ve 1 milyon liral\u0131k sermaye ile kuruldu. Atat\u00fcrk de bir miktar sermaye koydu. Ancak \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra vasiyetn\u00e2mesine uygun olarak Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi\u2019ne devredildi. Buna istinaden CHP y\u00f6netimde oy hakk\u0131na sahip oldu. Hisselerin m\u00fclkiyeti CHP taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131. Hisselerden kaynaklanan temett\u00fc (k\u00e2r pay\u0131) ise vasiyette belirtilen \u015fekilde T\u00fcrk Dil Kurumu ile T\u00fcrk Tarih Kurumu\u2019na verildi.,12 Eyl\u00fcl\u2019den sonra kabul edilen 82 Anayasas\u0131nda s\u00f6z konusu iki kurumun yap\u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftirildi. TDK ve TTK, Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Dil ve Tarih Y\u00fcksek Kurumu b\u00fcnyesinde iki ba\u015fkanl\u0131k haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc. CHP, 2004 y\u0131l\u0131nda bunlar\u0131n Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn kurudu\u011fu kurumlar olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip mahkemeye ba\u015fvurdu. TDK ve TTK da kar\u015f\u0131 dava a\u00e7t\u0131. Mahkeme, temett\u00fcn\u00fcn s\u00f6z konusu kurumlara \u00f6denmesine h\u00fckmetti. Yarg\u0131tay onad\u0131. Ancak tart\u0131\u015fmalar bitmedi.,Mahkeme, temett\u00fcn\u00fcn s\u00f6z konusu kurumlara \u00f6denmesine h\u00fckmetti. Yarg\u0131tay onad\u0131. Ancak tart\u0131\u015fmalar bitmedi.\r\nYani Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn \u0130\u015f Bankas\u0131\u2019ndaki y\u00fczde 28,7\u2019lik hisselerinin sahibi CHP. Nitekim halen, Murat Karayal\u00e7\u0131n, M\u00fcslim Sar\u0131, \u00d6zcal Korkmaz ve Rahmi A\u015fk\u0131n T\u00fcreli CHP kontenjan\u0131ndan bankas\u0131 y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi. Ancak k\u00e2r pay\u0131 T\u00fcrk Dil Kurumu ve T\u00fcrk Tarih Kurumu\u2019na ait. \u0130\u015f Bankas\u0131 hesab\u0131ndan, T\u00fcrk Dil Kurumu\u2019na 2014\u2019te 69 milyon 500 bin, 2016 y\u0131l\u0131nda 92 milyon, 2017 y\u0131l\u0131nda da 146 milyon lira aktar\u0131ld\u0131. T\u00fcrk Tarih Kurumu\u2019na da 2014\u2019te 66 milyon, 2015\u2019te 84 milyon, 2016\u2019da 93 milyon, 2017\u2019de de 142 milyon lira temett\u00fc geliri \u00f6dendi. Yani iki kuruma 288 milyon lira verildi.,\u0130\u015f Bankas\u0131\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, banka hisselerinin %31,79\u2019u halka a\u00e7\u0131k. %40,12\u2019lik \u00e7o\u011funluk hissesi T\u00fcrkiye \u0130\u015f Bankas\u0131 Mensuplar\u0131 Munzam Sand\u0131k Vakf\u0131\u2019na yani banka \u00e7al\u0131\u015fan ve emeklilerine ait. Atat\u00fcrk hisselerinin oran\u0131 ise %28,09. Y\u00f6netim Kurulu te\u015fkilinde \u00e7o\u011funlu\u011fu T\u00fcrkiye \u0130\u015f Bankas\u0131 Mensuplar\u0131 Munzam Sand\u0131k Vakf\u0131 al\u0131yor. Atat\u00fcrk hisselerinin m\u00fclkiyet ve temsili ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak belirleniyor. Banka, \u201cAtat\u00fcrk hisselerinin ge\u00e7mi\u015ften g\u00fcn\u00fcm\u00fcze CHP ve Hazine taraf\u0131ndan birlikte ya da ayr\u0131 ayr\u0131 temsil edildi\u011fi durumlar olmu\u015ftur. Ancak, bunun bankam\u0131z\u0131n faaliyetleri ve i\u015f yap\u0131\u015f bi\u00e7imi \u00fczerinde herhangi bir etkisi s\u00f6z konusu de\u011fildir\u201d diyor.,\u2202 Cumhurba\u015fkan\u0131 \u201cCHP\u2019nin bir televizyon kanal\u0131n\u0131 sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 var. Bu, Anayasa mahkemesinin ilgilenmesi gereken bir su\u00e7 de\u011fil mi?\u201d \u015feklindeki soruya cevap verirken \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131: \u201cBir tv kanal\u0131 a\u00e7m\u0131\u015f a\u00e7mam\u0131\u015f \u00e7ok \u00f6nemli de\u011fil. Ama daha \u00f6nemli bir su\u00e7 var. Siyasi partiler banka kuramaz. Ama CHP, Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019\u00fc suistimal ederek, onun Cebi H\u00fcmayun\u2019undan dedi\u011fim, \u0130\u015f Bankas\u0131 hisselerinin y\u00fczde 28\u2019inin sahibi durumunda. Oradan para alam\u0131yor ama y\u00f6netim kurulunda d\u00f6rt \u00fcyesi var. Bu d\u00f6rt \u00fcye ne i\u015f yapar? Buna bir bak\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Bir defa Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn varl\u0131\u011f\u0131 herhangi bir siyasi partinin etiketi alt\u0131na giremez. Girse girse hazineye girer.\u201d