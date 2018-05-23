CHP'de bir çekilme daha!

CHP'de kriz b\u00fcy\u00fcyor.,S\u0131ralar\u0131n\u0131 be\u011fenmeyen adaylar bir bir \u00e7ekiliyor,Ancak Arzu Mandal\u0131 Sucu s\u0131ralamadaki yerini be\u011fenmeyip adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.\r\n,Tekirda\u011f\u2019da 30 Nisan tarihinde d\u00fczenledi\u011fi program ile milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Arzu Mandal\u0131 Sucu, Y\u00fcksek Se\u00e7im Kuruluna (YSK) teslim edilen milletvekili aday listesinde Tekirda\u011f\u2019dan 6. s\u0131rada aday g\u00f6sterildi. \r\n,Tekirda\u011f\u2019da, 24 Haziran se\u00e7imlerinde CHP\u2019nin 6\u2019nc\u0131 s\u0131radan milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterilen Arzu Mandal\u0131 Sucu, listedeki yeri nedeniyle adayl\u0131ktan \u00e7ekildi. \r\n