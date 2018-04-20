CHP’de bir Cumhurbaşkanı adayı daha

CHP'de bir isim daha Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde aday olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,.,CHP'li Didem Engin, 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde aday olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,CHP \u0130stanbul Milletvekili Didem Engin, 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde aday olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6zt\u00fcrk Y\u0131lmaz\u2019\u0131n ard\u0131ndan adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Didem Engin, \u201cCumhuriyet Halk Partisi\u2019nden Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 aday adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ile a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.