CHP'de büyük kaos

CHP i\u00e7inde ya\u015fanan bir ba\u015fka sanc\u0131 ise milletvekilli adaylar\u0131 ile ilgili olarak g\u00fcndeme gelecek \u00f6n se\u00e7im. Se\u00e7imin takviminin s\u0131k\u0131\u015f\u0131k olmas\u0131 nedeniyle, parti y\u00f6netimi \u00f6n se\u00e7im yapmamay\u0131 planlarken, bu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn te\u015fkilatlar nezdinde b\u00fcy\u00fck tepkiye yol a\u00e7aca\u011f\u0131 endi\u015fesi ya\u015fan\u0131yor. CHP y\u00f6netiminin erken se\u00e7im ihtimaline ra\u011fmen bug\u00fcne kadar Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 konusunda herhangi bir ad\u0131m atmamas\u0131 da partide de ele\u015ftiri konusu.\r\n,MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin teklifinin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n erken se\u00e7im karar\u0131na muhalefet cephesi haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakaland\u0131. CHP, her ne kadar \u201cerken se\u00e7ime haz\u0131r\u0131z, hodri meydan\u201d mesaj\u0131 verse de, se\u00e7ime 65 g\u00fcn almas\u0131na ra\u011fmen hen\u00fcz aday \u00e7\u0131kartamad\u0131. CHP kulislerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak CHP \u0130stanbul Milletvekili \u0130lhan Kesici, Eski\u015fehir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen ve Murat Karayal\u00e7\u0131n\u2019\u0131n isimleri dillendirilirken, bir yandan da bu isimlerin hi\u00e7biri ger\u00e7ek\u00e7i bulunmuyor. CHP i\u00e7inde, B\u00fcy\u00fcker\u015fen ve Karayal\u00e7\u0131n\u2019\u0131n ileri ya\u015flar\u0131 nedeniyle adayl\u0131klar\u0131n\u0131n s\u00f6z konusu olamayaca\u011f\u0131, Kesici\u2019nin ise se\u00e7men nezdinde kar\u015f\u0131l\u0131k bulamayaca\u011f\u0131 yorumlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. CHP\u2019de bir grup ise, Meral Ak\u015fener\u2019in desteklenebilece\u011fini dile getiriyor.\r\n,CHP i\u00e7inde adayl\u0131k i\u00e7in baz\u0131 isimler konu\u015fulurken, CHP Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada g\u00f6nl\u00fcnden ge\u00e7en ismin K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu oldu\u011funu s\u00f6yledi. Tezcan, \u201cBiz adayl\u0131k konusunda avantajl\u0131 konumday\u0131z. Bizim se\u00e7eneklerimiz \u00e7ok geni\u015f, aday konusunda s\u0131k\u0131\u015fmad\u0131k. Farkl\u0131 kesimlerin de g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ho\u015f tutacak bir cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7mek istiyoruz. Bana g\u00f6re CHP i\u00e7inde en g\u00fc\u00e7l\u00fc isim K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu. G\u00f6nl\u00fcmden ge\u00e7en isim Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131zd\u0131r. Ama \u2018aday\u0131m\u0131z K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019dur\u2019 deme yetkim yok. Bu beni g\u00f6nl\u00fcmden ge\u00e7endir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Tezcan, adayl\u0131k i\u00e7in g\u00f6nl\u00fcnden ge\u00e7en ismin Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu oldu\u011funu a\u00e7\u0131klarken, CHP kulislerinde ise K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun kendi isminin \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 istemedi\u011fi konu\u015fuluyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olacak ki\u015finin ayn\u0131 zamanda milletvekilli\u011fi i\u00e7in adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koyamayaca\u011f\u0131 ve se\u00e7imde kaybederse milletvekili olamayaca\u011f\u0131 i\u00e7in K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun kendi isminin g\u00fcndeme getirilmesini istemedi\u011fi yorumlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Parti i\u00e7inde bir grup ise Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, \u201cBu saatten sonra K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu d\u0131\u015f\u0131ndaki her aday partide ve tabanda kaosa, tart\u0131\u015fmaya neden olur\u201d g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getiriyor.\r\n,Kamuoyunun cevab\u0131n\u0131 merakla bekledi\u011fi \u201caday olacak m\u0131s\u0131n\u0131z\u201d sorusu CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na soruldu. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u201cBunu ben de\u011fil PM ve yetkili organlar\u0131m\u0131z belirler. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde PM\u2019yi toplayaca\u011f\u0131z. Aday\u0131m\u0131z\u0131 b\u00f6ylece belirleyece\u011fiz\u201d dedi.\r\n,CHP\u2019nin se\u00e7imlerde izleyece\u011fi ana strateji ise, \u00e7\u0131kacaklar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 ikinci tura ta\u015f\u0131mak olacak. CHP stratejisini, Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7iminin ilk turunda hi\u00e7bir aday\u0131n y\u00fczde 50+1\u2019i ge\u00e7emeyece\u011fi, se\u00e7imin ikinci tura kalaca\u011f\u0131 \u00fczerine kuruyor. Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Tezcan, \u201cBirinci turda kim kazan\u0131rsa eyvallah. \u0130kinci tura kal\u0131rsa demokrasi etraf\u0131nda uzla\u015fanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etraf\u0131nda toplan\u0131labilir. Hi\u00e7bir ittifaka kap\u0131y\u0131 kapatm\u0131yoruz. \u00d6n \u015fart\u0131m\u0131z yok, mutlaka ittifak olacak diye bir \u015fart\u0131m\u0131z da yok\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,Se\u00e7imlerin 24 Haziran Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 ile birlikte CHP\u2019de b\u00fcy\u00fck bir panik ba\u015flad\u0131. \u00d6zellikle ittifak yapacaklar\u0131 partiler ve \u00e7\u0131karacaklar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 olan CHP\u2019de tam anlam\u0131yla bir kaos ya\u015fan\u0131yor.\r\n