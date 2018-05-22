CHP'de deprem! Çekilme ve istifa haberleri peş peşe geliyor

CHP'de deprem! \u00c7ekilme ve istifa haberleri pe\u015f pe\u015fe geliyor,Trabzon'da, 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in CHP'nin 4'\u00fcnc\u00fc s\u0131radan milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterdi\u011fi Ferda Kuduno\u011flu, adayl\u0131ktan \u00e7ekildi, partisinden de istifa etti.\r\n\r\n,CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjan\u0131ndan Abdulkadir \u00c7elebi, Nuri Ayd\u0131n, Ferda Kuduno\u011flu, \u0130smail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in aday g\u00f6sterdi. \r\n,4'\u00fcnc\u00fc s\u0131ra aday\u0131 Ferda Kuduno\u011flu, listedeki s\u0131ralamay\u0131 be\u011fenmeyince adayl\u0131ktan \u00e7ekildi, partisinden de istifa etti.\r\n,Kuduno\u011flu, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Kamuoyuna, \u00e7ok sevdi\u011fim ve inan\u00e7 ve imanla hizmet etti\u011fim Cumhuriyet Halk Partisi 4'\u00fcnc\u00fc s\u0131ra adayl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.\r\n\r\n,Gaziantep'te CHP Genel Merkezi taraf\u0131ndan belirlenen milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131 s\u0131ralamas\u0131ndaki yerlerini be\u011fenmeyen 4 ki\u015fi adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, d\u00fcn listelerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 14 milletvekilinin se\u00e7ilece\u011fi Gaziantep'te ilk istifa 9. s\u0131ra aday\u0131 eski il ba\u015fkan\u0131 Nesrin Tuncel'den geldi. .\r\n\r\n,Ard\u0131ndan 7. s\u0131radaki Naci K\u0131l\u0131\u00e7, 13. s\u0131radaki Y\u0131lmaz Demirdelen ve 14. s\u0131radaki Mehmet Turan G\u00fcndo\u011fdu adayl\u0131ktan vazge\u00e7ti