CHP'de deprem! Görevden alındılar...

CHP Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Kundak, partisinin Samsun il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 g\u00f6revden ald\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Kundak, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, CHP Samsun \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 y\u00f6netiminde g\u00f6rev de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ''Partimizin g\u00f6rev da\u011f\u0131l\u0131m\u0131nda de\u011fi\u015fikli\u011fe gidiyoruz. Bu nedenle y\u00f6netimdeki b\u00fct\u00fcn il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 g\u00f6revden ald\u0131k.'' dedi.\r\n\r\n,CHP Samsun \u0130l Ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydeden Nuri C\u00f6mert ise yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan Muharrem \u0130nce'den yana tavr\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131m ve kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in g\u00f6revden al\u0131nd\u0131m." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Hi\u00e7bir gerek\u00e7e olmadan il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6revden al\u0131namayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren C\u00f6mert, CHP t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn il ba\u015fkan\u0131na b\u00f6yle bir yetki tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak hi\u00e7bir yetkinin ki\u015fisel keyfiyete dayand\u0131r\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,CHP'de, t\u00fcz\u00fck ve mevzuat h\u00fck\u00fcmlerine ba\u011fl\u0131 olmayan bir yetkinin bulunmad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden C\u00f6mert, "\u0130l ba\u015fkan\u0131, yapm\u0131\u015f oldu\u011fu bu tav\u0131rla hem partiyi d\u0131\u015far\u0131dan dizayn edenlerle hareket etti\u011fini, hem de de\u011fi\u015fimden yana olan il y\u00f6neticilerini a\u00e7\u0131k\u00e7a hedef ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 tescillemi\u015ftir. \u0130l ba\u015fkan\u0131 a\u00e7\u0131k\u00e7a hukuk ihlali yapm\u0131\u015ft\u0131r. Bu a\u00e7\u0131dan al\u0131nan karar benim a\u00e7\u0131mdan yok h\u00fckm\u00fcnde bir karard\u0131r. Taraf\u0131ma tebli\u011f edilmi\u015f bir karar da yoktur.'' de\u011ferlendirmesinde bulundu.,CHP'de fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan partide sular durulmuyor. ,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce destek\u00e7ileri, kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015f ve gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrd\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Ge\u00e7en g\u00fcnlerde imzalar, genel merkeze ula\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u0130\u015fte CHP'de ya\u015fanan g\u00f6revden alma olay\u0131...,Partililer, gerekli imza say\u0131s\u0131n\u0131 toplad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.