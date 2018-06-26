CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler...

\u015e\u0131rnak CHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sad\u0131k \u00c7elik, genel merkezin aday belirlemedeki yanl\u0131\u015f tutumunu gerek\u00e7e g\u00f6stererek, il te\u015fkilat\u0131 olarak partiden istifa ettiklerini duyurdu.\r\n\r\n,CHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sad\u0131k \u00c7elik ve y\u00f6neticiler, il binas\u0131nda d\u00fczenledikleri bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda CHP 'den istifa etti.\r\n\r\n,Resmi olmayan sonu\u00e7lara milletvekili genel se\u00e7iminde CHP , \u015e\u0131rnak 'tan 5 bin 110 oy alm\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7elik, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 24 Haziran se\u00e7imi \u00f6ncesi eski il ba\u015fkan\u0131 Mehmet U\u011fur'un milletvekili aday\u0131 olmak i\u00e7in istifa etti\u011fini ancak genel merkez taraf\u0131ndan listeye al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Partinin aday belirlemedeki yanl\u0131\u015flar\u0131na tepkili olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan \u00c7elik, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n \r\n,"Biz eski il ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mehmet U\u011fur\u2019u birinci s\u0131ra milletvekili aday\u0131 beklerken, tepeden inme, merkez yoklamas\u0131yla, ad\u0131 san\u0131 belli olmayan b\u00f6lgede tan\u0131nmayan biri milletvekili olarak belirlendi. ,Partimizin aday belirlemedeki yanl\u0131\u015flar\u0131 ve \u015faibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. ,Genel merkezimizin yanl\u0131\u015f yolda oldu\u011funu s\u00f6ylemek istiyorum. Partiye uzun y\u0131llar hizmet etmi\u015f birinin aday olmas\u0131 durumunda daha y\u00fcksek bir oy alaca\u011f\u0131m\u0131za kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131yorduk. ,Fakat ne yaz\u0131k ki bunlar olmad\u0131. Bu nedenle CHP \u015e\u0131rnak \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, merkez il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, kad\u0131n kollar\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, gen\u00e7lik kollar\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve belde ba\u015fkanlar\u0131 olarak istifa ediyoruz."\r\n \r\n,24 Haziran se\u00e7imleri ge\u00e7ti, CHP'den fla\u015f bir haber geldi...,Partide \u00e7atla\u011f\u0131n olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilde, ''\u015eaibe var'' denilerek topluca istifa edildi.,.