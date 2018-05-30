CHP'de istifa depremi

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun do\u011fdu\u011fu il\u00e7e olan Naz\u0131miye'de CHP il\u00e7e y\u00f6netimindeki 8 ki\u015fi istifa etti. \r\n\r\n,Y\u00f6neticilerin d\u00fcn yapt\u0131klar\u0131 toplant\u0131da, taban\u0131n istedi\u011fi milletvekili adaylar\u0131n\u0131n il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na \u00f6nerilmedi\u011fi gerek\u00e7esiyle istifa ettikleri belirtilirken, istifa dilek\u00e7elerinin il\u00e7e ve il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6nderildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,CHP Naz\u0131miye \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Y\u0131k\u0131lmaz, 8 ki\u015finin istifa etti\u011fini do\u011frulayarak, "Y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerimiz aras\u0131nda 8 arkada\u015f\u0131m\u0131z, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n telkinleriyle, kendi iradeleri d\u0131\u015f\u0131nda, kendilerine bask\u0131 yap\u0131larak istifa ettirildi. ,Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun il\u00e7esinde bu durumlar\u0131n ya\u015fanmas\u0131 \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fcd\u00fcr. Milletvekili adaylar\u0131n\u0131n belirlenmesi s\u0131ras\u0131nda genel merkezimizin talimat\u0131 ile il y\u00f6netimi bizden g\u00f6r\u00fc\u015f istemi\u015f. ,Bizde \u00f6rg\u00fct\u00fcm\u00fcz\u00fcn tercihleri do\u011frultusunda 4 milletvekili aday aday\u0131n\u0131n ismini il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na bildirdik. Bunun d\u0131\u015f\u0131ndaki hi\u00e7bir durum yok. ,\u0130stifalar\u0131n nedenini ben de anlam\u0131\u015f de\u011filim. Ben g\u00f6revimin ba\u015f\u0131nday\u0131m, genel merkezin alaca\u011f\u0131 her t\u00fcrl\u00fc karar\u0131 sayg\u0131yla kar\u015f\u0131lar\u0131m" dedi.