CHP'de istifa depremi: İstifa da bir erdemdir

CHP Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Erdo\u011fan ve il y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde partilerinin il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 binas\u0131nda bir araya geldi. ,Toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, istifa ettiklerini duyurdu, se\u00e7im s\u00fcrecinin genel merkez y\u00f6neticileri taraf\u0131ndan do\u011fru y\u00f6netilmemesi nedeniyle \u00f6rg\u00fct\u00fcn yap\u0131s\u0131n\u0131n bozuldu\u011funu ileri s\u00fcren Erdo\u011fan, "Ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultayla partimizin bir an \u00f6nce yenilenmeye, yeni ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00f6rg\u00fctlenme modeline ihtiya\u00e7 oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcndeki d\u00fc\u015f\u00fcncemizle T\u00fcrkiye genelinde ilk a\u00e7\u0131klamay\u0131 yaparak '\u00c7oban ate\u015fi' yakmak istemi\u015ftik. Bunda da ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fumuza inan\u0131yoruz. Ancak imza toplanmas\u0131 s\u00fcreci ve sonras\u0131 ya\u015fananlar ve genel merkezimizin tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 tutum, partimizi y\u0131pratmaktan \u00f6teye gitmemi\u015ftir. Ortaya \u00e7\u0131kan tablo ne bizleri, ne \u00fcyelerimizi, ne de bu partiye g\u00f6n\u00fcl veren yolda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 memnun etmemi\u015ftir. ,Genel merkezin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla, demokrasi gere\u011fi di\u011fer cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n bile se\u00e7ime kat\u0131labilmeleri i\u00e7in imza veren bizler, genel merkezimiz taraf\u0131ndan ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay\u0131 toplamamak ad\u0131na 5- 10 imzan\u0131n bahane edildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Oysa partinin i\u00e7erisinde ya\u015fanan sorunlar a\u00e7\u0131k ve ortadayd\u0131" diye konu\u015ftu.,De\u011fi\u015fimden yana bir tav\u0131r sergilediklerini vurgulayan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Erdo\u011fan, "Burada istifa etmemizi istemeyen ve duru\u015fumuzdan dolay\u0131 bize destek veren Afyonkarahisar'daki ve T\u00fcrkiye'deki t\u00fcm yolda\u015flar\u0131m\u0131za s\u00f6ylemek isteriz ki istifa bir ka\u00e7\u0131\u015f de\u011fildir. Bu istifa partimizin yerel se\u00e7imlere genel merkezimizle uyum i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015facak yeni bir ekiple kat\u0131lmas\u0131, partimizin zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7indir. 24 Haziran'dan sonra partimizin fazlas\u0131yla y\u0131prat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve halk\u0131m\u0131z\u0131n partimize olan g\u00fcven ve inanc\u0131n\u0131n azalmakta oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Sosyal medya ve bas\u0131n arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar\u0131n sert ve y\u0131prat\u0131c\u0131 olmas\u0131ndan elimizden geldi\u011fince ka\u00e7\u0131n\u0131yoruz. Ancak her \u00fcyemizin b\u00f6yle tarihi bir karar d\u00f6neminde sorumluluk almas\u0131ndan, d\u00fc\u015f\u00fcncelerini dile getirmesinden yana oldu\u011fumuzu da ifade etmek isterim. Lakin a\u00e7\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor ki g\u00f6zler k\u00f6r, kulaklar sa\u011f\u0131r olmu\u015f. Ya\u015fananlara kay\u0131ts\u0131z kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek bizleri kahrediyor" ifadelerine yer verdi.,Erdo\u011fan \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\u201cSonu\u00e7 olarak her \u015feyin g\u00fczel gitti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen anlay\u0131\u015f\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7mak i\u00e7in, partimizin y\u0131pranmamas\u0131 i\u00e7in, partimizi kavgadan, ekiplenmeden, ayr\u0131\u015fmadan uzak tutmak i\u00e7in, Genel Merkez\u2019le uyumlu bir ekibe teslim etmek ad\u0131na \u015eahs\u0131m ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi arkada\u015flar\u0131mla birlikte \u201cistifa bir erdemdir\u201d diyor, g\u00f6revlerimizden istifa ediyoruz.\u201d