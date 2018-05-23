CHP'de isyan dinmiyor

CHP\u2019de aday listelerinin YSK\u2019ya teslim edilmesiyle birlikte tavan yapan parti i\u00e7inde tart\u0131\u015fmalar dinmiyor. Yerini be\u011fenmeyen baz\u0131 isimler adayl\u0131ktan \u00e7ekildi, il ve il\u00e7e \u00f6rg\u00fctlerinde istifalar oldu. ,Milletvekili aday listesinde \u2018sol kanat\u2019 ve Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n isimlere s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da yer veren CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, milletvekili aday listesinde en b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fikli\u011fi ise Akdeniz B\u00f6lgesi\u2019nde yapt\u0131. ,Mu\u011fla, Adana, Mersin ve Gaziantep\u2019te mevcut milletvekillerinin hi\u00e7birine listede yer verilmedi. Hatay\u2019da ise sadece bir milletvekili yerini korudu.,Mersin\u2019de 4 milletvekilinden Aytu\u011f At\u0131c\u0131 kendisi aday olmazken, adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapan H\u00fcseyin \u00c7akmak, Serdal Kuyucuo\u011flu ve Fikri Sa\u011flar listeye konulmad\u0131. Mersin\u2019de \u00f6zellikle Fikri Sa\u011flar\u2019\u0131n aday g\u00f6sterilmemesi tepki ile kar\u015f\u0131land\u0131. Sa\u011flar\u2019\u0131n yeniden milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterilmemesine tepki olarak Anamur ve Tarsus il\u00e7esi d\u0131\u015f\u0131nda Mersin\u2019de il ve 11 il\u00e7e \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn istifa etti. Mersin CHP \u00f6rg\u00fctlerinin sadece Sa\u011flar\u2019\u0131n aday olmamas\u0131na de\u011fil, listede Seyit \u00d6zanar ve Mustafa Baysan\u2019\u0131n olmamas\u0131na da tepki g\u00f6sterdikleri ve sadece Tarsuslu adaylara yer verilmesini ele\u015ftirdikleri belirtildi.,Mu\u011fla\u2019da ise \u00d6mer S\u00fcha Aldan, Nurettin Demir, Ak\u0131n \u00dcst\u00fcnda\u011f gibi mevcut \u00fc\u00e7 milletvekili bulunan CHP, bu isimlerden hi\u00e7birini aday g\u00f6stermedi. Gaziantep\u2019te de Akif Ekici, Mehmet G\u00f6kda\u011f\u2018a listede yer verilmedi. ,Adana ise mevcut milletvekillerinden \u0130brahim \u00d6zdi\u015f, Z\u00fclfikar \u0130n\u00f6n\u00fc T\u00fcmer ve Mecliste telefon faturas\u0131 ile g\u00fcndeme gelen Elif Do\u011fan T\u00fcrkmen\u2019in isimlerine \u00e7izilirken, Ayd\u0131n Uslupehlivan\u2019\u0131n kendisi aday olmad\u0131. Yine Hatay\u2019daki 4 milletvekilinden sadece Serkan Topal tekrar aday g\u00f6sterilirken, Mevl\u00fct Dudu, Birol Ertem ve Hilmi Yaray\u0131c\u0131 da \u00e7izik yedi. ,Deniz Baykal\u2019\u0131n birinci s\u0131rada aday g\u00f6sterildi\u011fi Antalya\u2019da mevcut vekillerden \u00c7etin Osman Budak da listede yeniden kendisine yer buldu. Ancak Mustafa Akayd\u0131n, Niyazi Nefi Kara ve Devrim K\u00f6k\u2019e adayl\u0131k listesinde yer verilmedi.,Bir tepki istifas\u0131 da Trabzon\u2019dan geldi. CHP\u2019nin 4\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131radan milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterdi\u011fi Ferda Kuduno\u011flu, listedeki s\u0131ralamay\u0131 be\u011fenmeyince adayl\u0131ktan \u00e7ekildi, partisinden de istifa etti. (Sel\u00e7uk B\u00d6KE)\r\n,14 milletvekilinin se\u00e7ilece\u011fi Gaziantep\u2019te listedeki yerlerini be\u011fenmeyen 4 ki\u015fi adayl\u0131ktan \u00e7ekildi. \u0130lk istifa 9. s\u0131ra aday\u0131 eski il ba\u015fkan\u0131 Nesrin Tuncel\u2019den geldi. Ard\u0131ndan 7. s\u0131radaki Naci K\u0131l\u0131\u00e7, 13. s\u0131radaki Y\u0131lmaz Demirdelen ve 14. s\u0131radaki Mehmet Turan G\u00fcndo\u011fdu adayl\u0131ktan vazge\u00e7ti. \r\n,Tuncel \u201cLiyakat\u0131n ve e\u015fitlik ilkesinin ihlal edildi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u00e7in tabandan da gelen sesleri dinleyerek yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z istifa, bundan sonraki yap\u0131lacak atama listesinin liyakata dayal\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in uyar\u0131 niteli\u011findeydi\u201d diyerek tepki g\u00f6sterdi.\r\n