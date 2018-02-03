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CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi
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CHP Kurultayı'nda oylama işlemi bitti. Olaylar ve kavgalar içerisinde geçen CHP 'kavga'sının ardından kazanan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Oylamada Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, rakibi Muharrem İnce ise 447 oy aldı.
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