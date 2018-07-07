CHP’de kritik sayı 634

Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan sular\u0131n bir t\u00fcrl\u00fc durulmad\u0131\u011f\u0131 ana muhalefette, hareketli g\u00fcnler ya\u015fanmaya devam ediyor. ,CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Muharrem \u0130nce, \u201cgenel ba\u015fkan kurultay\u0131 toplanmazsa \u00f6rg\u00fct gere\u011fini yapar\u201d s\u00f6zleriyle CHP\u2019li delegelere ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay i\u00e7in imza toplamas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunurken, \u0130nce\u2019nin bu hamlesi parti y\u00f6netimini harekete ge\u00e7irdi. ,Hali haz\u0131rda te\u015fekk\u00fcr ziyareti ad\u0131 alt\u0131ndan 81 ili kapsayan gezilerle kendisine destek toplayan \u0130nce cephesinde imza toplama faaliyetleri t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ederken, kulislerde parti y\u00f6netiminin \u0130nce\u2019nin bu \u00e7abas\u0131n\u0131 bo\u015fa \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in giri\u015fimlerde bulundu\u011fu belirtiliyor.,CHP\u2019nin bu y\u0131l \u015eubat ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen 36. Ola\u011fan Kurultay\u0131\u2019na g\u00f6re partinin \u015fu anda bin 266 delegesi bulunuyor. ,CHP\u2019de ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay toplanabilmesi i\u00e7in toplam delegenin salt \u00e7o\u011funlu\u011fu olan 634 imza toplanmas\u0131 gerekiyor. ,Bu rakam baz al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda CHP\u2019de ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay toplanabilmesi i\u00e7in 634 delegenin imzas\u0131 gerekiyor. ,Se\u00e7imli bir ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay toplanabilmesi i\u00e7in CHP t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re, 634 delegenin noter kanal\u0131yla imza vermesi gerekiyor. M\u00fckerrer imza tart\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 son kurultayda, bin 266 delegenin bin 253\u2019\u00fc oy kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday olan Muharrem \u0130nce, ge\u00e7erli bin 237 oyun 447\u2019sini al\u0131rken, Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ise 790 oy alarak yeniden genel ba\u015fkan se\u00e7ilmi\u015fti. CHP\u2019deki kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131na y\u00f6nelik d\u00fcn a\u00e7\u0131klamalarda bulunan partinin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan \u201cBu kurultay talebi d\u00f6neminde s\u00fcren talep sonu\u00e7lanmay\u0131nca ya da sonu\u00e7lan\u0131nca biter\u201d dedi. ,\u201c\u0130mza toplan\u0131rsa kurultay olur\u201d ifadesini kullanan Tezcan \u201cimza toplanmazsa bu mesele biter, herkes yerel se\u00e7imlere haz\u0131rlan\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. Muharrem \u0130nce\u2019nin \u201c\u00f6rg\u00fct gere\u011fini yapar\u201d s\u00f6z\u00fcn\u00fc de de\u011ferlendiren Tezcan \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u2018Kurultay istedim demiyor ama \u00f6rg\u00fct gere\u011fini yapar\u2019 diyor. Bence uygun olmam\u0131\u015ft\u0131r. Say\u0131n Muharrem \u0130nce parti ile yar\u0131\u015fmad\u0131 Say\u0131n Erdo\u011fan ile yar\u0131\u015ft\u0131. \r\n \u0130nce\u2019nin 81 milyonun cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131, parti rozetini \u00e7\u0131karmas\u0131 sadece \u0130nce\u2019nin projesi de\u011fil, CHP\u2019nin de projesi. Y\u00fczde 30\u2019da partinin hakk\u0131 ve pay\u0131 vard\u0131r.,Muharrem \u0130nce de 81 ili kapsayan \u2018destek turunu\u2019 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na kar\u015f\u0131 \u2018il gezilerine\u2019 Erzurum\u2019dan ba\u015flayan ve ard\u0131ndan K\u0131rklareli\u2019ne ge\u00e7en \u0130nce\u2019nin d\u00fcnk\u00fc dura\u011f\u0131 ise kendi memleketi Yalova oldu. \u0130nce, partisindeki \u2018kurultay\u2019 tart\u0131\u015fmas\u0131na ili\u015fkin \u201cCHP\u2019de de\u011fi\u015fim r\u00fczg\u00e2rlar\u0131 esiyor, kavga yok\u201d diye konu\u015ftu. \u0130nce \u201cDe\u011fi\u015fim hararetli bir \u015feydir. Ho\u015f bir \u015feydir. De\u011fi\u015fim r\u00fczg\u00e2rlar\u0131 eserse r\u00fczg\u00e2rlar\u0131n \u00f6n\u00fcne duvar \u00f6rmemek, de\u011firmen kurmak laz\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.