CHP'de kriz! Adaylıktan çekildiler...

CHP'de 24 Haziran \u00f6ncesi patlak veren krizin etkileri devam ediyor.,YSK'ya teslim edilmeden \u00f6nce s\u0131zd\u0131r\u0131lan milletvekili listesi, b\u00fcy\u00fck tart\u0131\u015fmalara sebep olmu\u015ftu. ,CHP'nin Gaziantep milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131nda ismi a\u00e7\u0131klanan 4 ki\u015fi adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.,\u0130HA'da yer alan habere g\u00f6re; milletvekili aday listelerinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Gaziantep'te 9. s\u0131ra aday\u0131 olan ve Eski \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Nesrin Tuncel adayl\u0131ktan \u00e7ekildi. \r\n\r\n,7. s\u0131radaki Naci K\u0131l\u0131\u00e7, 13. s\u0131radaki Y\u0131lmaz Demirdelen ve 14. s\u0131radaki Mehmet Turan G\u00fcndo\u011fdu da milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Parti yetkileri \u00e7ekilmeleri do\u011frulad\u0131.