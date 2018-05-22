CHP'de liste isyanı

CHP lider K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan milletvekili listesi partide b\u00fcy\u00fck bir rahats\u0131zl\u0131k meydana getirdi.\r\n,CHP\u2019de aday listelerinin d\u00fcn YSK\u2019ya teslim edilmesiyle birlikte parti i\u00e7inde tart\u0131\u015fmalar tavan yapt\u0131. ,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun \u2018A tak\u0131m\u0131n\u0131\u2019 korurken; kendisini ele\u015ftiren, tepki g\u00f6steren isimlere aday listesinde yer vermemesi parti i\u00e7inde b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekti. ,Milletvekili aday listesinde \u2018Sol kanat\u2019 ve Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n isimlere s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da yer verilirken, baz\u0131 s\u00fcrpriz adaylar\u0131n ise listede bulunmas\u0131 partide tansiyonu y\u00fckseltti.,CHP Meram \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Yi\u011fit, Abd\u00fcllatif \u015eener'i Konya 1'inci s\u0131ra milletvekili aday\u0131 g\u00f6stermesine sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla tepki g\u00f6sterdi. Yi\u011fit, Konya'y\u0131 tan\u0131mayan bir ki\u015finin aday g\u00f6sterilmesini kabul etmeyeceklerini ve genel merkezin bu karar\u0131n\u0131 tan\u0131mad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. ,Bu arada Saadet Partisi Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Abd\u00fclkadir Karaduman da CHP taraf\u0131ndan Konya 2. s\u0131radan aday g\u00f6sterildi.,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve PM \u00fcyesi Erdal Aks\u00fcnger, \u201cCHP\u2019nin listesini, y\u00f6netim \u015fekli olarak bak\u0131nca \u00e7ok anti demokratik g\u00f6r\u00fcyorum. Liste, \u00e2deta bir intikam duygusuyla yap\u0131ld\u0131\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Liste d\u0131\u015f\u0131 kalan Trabzon Milletvekili Haluk Pek\u015fen de, Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131na itiraz eden kim varsa liste d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131yla tepkisini dile getirdi. Pek\u015fen, \u201cG\u00fcl\u2019\u00fcn ad\u0131 ilk ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kanlardan biri de bendim. Bana \u00fc\u00e7 ay \u00f6nce, \u2018G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kma, milletvekilli\u011finden olursun\u2019 uyar\u0131s\u0131 geldi. ,Ald\u0131rmad\u0131m. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m televizyon programlar\u0131nda kar\u015f\u0131 oldu\u011fumu s\u00f6ylemeye devam ettim. En son bir ay \u00f6nce bir uyar\u0131 daha oldu. Ancak ben \u0131srarla kar\u015f\u0131 oldu\u011fumu kamuoyu \u00f6n\u00fcnde s\u00f6ylemeye devam ettim. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm tablo \u015fu. Benimle birlikte, G\u00fcl\u2019\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131na itiraz eden kim varsa liste d\u0131\u015f\u0131 kalm\u0131\u015f\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Listeye giremeyen bir di\u011fer isim olan Konya Milletvekili H\u00fcsn\u00fc Bozkurt ise, \u201cSevgili CHP\u2019liler; a\u00e7\u0131klanan MV aday listesinin olu\u015fturdu\u011fu havay\u0131 g\u00f6r\u00fcyor, anl\u0131yorum. Sakin olmak gerek. Sadece \u015funu s\u00f6ylemek isterim ki; ben CHP\u2019liyim, Mustafa Kemal\u2019in Askeriyim. Hi\u00e7 bir g\u00fc\u00e7 son kale CHP\u2019yi BOP\u2019a ve emperyal planlara teslim edemeyecektir. Sel gidecek kum kalacakt\u0131r!\u201d dedi.,Ergenekon davas\u0131nda tutuklu yarg\u0131lanan CHP \u0130stanbul Milletvekili Dursun \u00c7i\u00e7ek'in k\u0131z\u0131 avukat \u0130rem \u00c7i\u00e7ek, CHP'den milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapm\u0131\u015ft\u0131. Ancak Liste d\u0131\u015f\u0131 kalan \u0130rem \u00c7i\u00e7ek, partisinden tepki g\u00f6sterirken bir avukattan beklenmeyecek bir tepki g\u00f6sterdi. \u00c7i\u00e7ek'in \u201cBabam gen\u00e7lerin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7mak ad\u0131na vekilli\u011fi bana b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131!\u201d ifadelerini kullanmas\u0131 monar\u015fi benzetmelerine sebep oldu. \u0130rem \u00c7i\u00e7ek \u201cListelerde hep erkek var, kad\u0131nlara fazla yer verilmedi. Gen\u00e7ler listede yer bulamad\u0131, isimlerin \u00e7o\u011fu 60 ya\u015f \u00fcst\u00fc\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Kendisine yak\u0131n 13 isimden sadece 4\u2019\u00fc listeye giren Muharrem \u0130nce sessizli\u011fini bozdu. ,Listelerin \u00f6nceki g\u00fcn s\u0131zmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan apar topar Ankara'ya geldi\u011fi ve K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen \u0130nce, \u00f6nceki gece att\u0131\u011f\u0131 tweetle dikkat \u00e7ekti. ,Sesinin k\u0131s\u0131k olmas\u0131n\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek \u201cZonguldak ve Bart\u0131n mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmay\u0131n. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde telafi ederiz\u201d diyen \u0130nce, d\u00fcn mitinglerini yapma karar\u0131 ald\u0131., \u0130nce Bart\u0131n mitinginde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, aday listelerine ili\u015fkin olarak \u201cRahatl\u0131kla sesim bile k\u0131s\u0131lam\u0131yor bu \u00fclkede. Dedim ki arkada\u015flara yiyelim i\u011fneyi, gidelim meydanlara. Milletvekili listeleriyle u\u011fra\u015facak h\u00e2limiz yok. Hedef b\u00fcy\u00fck, zaman dar. Hepsi bizim arkada\u015f\u0131m\u0131z fark etmez. ,Genel merkez yapar listeleri.