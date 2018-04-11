CHP'de Mansur Yavaş depremi! Yeni partisi şaşırttı

Yan\u0131 s\u0131ra Batuhan Ya\u015far \u00e7ok konu\u015fulacak bir bilgi daha payla\u015ft\u0131. \r\n,T\u00fcrkiye gazetesi yazar\u0131 Batuhan Ya\u015far, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131nda Mansur Yava\u015f ve CHP aras\u0131ndaki geli\u015fmelere de\u011findi.,Batuhan Ya\u015far, Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun Mansur Yava\u015f'\u0131 \u0131srarla partisine davet etti\u011fini ama her defas\u0131nda ret cevab\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,\u0130\u015fte Batuhan Ya\u015far'\u0131n konuya ili\u015fkin s\u00f6zleri: "Biliyorsunuz bir \u00f6nceki yerel se\u00e7imlerde Mansur Yava\u015f CHP\u2019nin Ankara adad\u0131yd\u0131... Arac\u0131lar gitti geldi... \u0130\u015fi bitirmek istediler... Defalarca konu\u015fuldu... Ama Mansur Bey CHP\u2019yi reddetti... Buna kar\u015f\u0131l\u0131k Kemal Beyin \u0131srara devam etti\u011fini \u00f6\u011frendik... Duydu\u011fumuza g\u00f6re Mansur Yava\u015f \u0130yi Parti\u2019den aday olacakm\u0131\u015f... \u0130\u015f \u00e7oktan bitmi\u015f... Ana muhalefet 2019 yolunu bulabilmi\u015f de\u011fil... HDP\u2019yi gizlemenin yolunu h\u00e2l\u00e2 ar\u0131yor..."\r\n,Buna g\u00f6re, Mansur Yava\u015f, Meral Ak\u015fener'in partisi \u0130Y\u0130 Parti'den aday olacak. \r\n,Eski MHP'li Mansur Yava\u015f'\u0131n bir \u00f6nceki yerel se\u00e7imlerde CHP'den aday oldu\u011funu hat\u0131rlatan Batuhan Ya\u015far, CHP'nin Mansur Yava\u015f'\u0131 ikna etmek i\u00e7in \u00e7ok u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n