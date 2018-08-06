CHP’de tasfiye zamanı

CHP\u2019de 24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan ba\u015flayan \u201cba\u015far\u0131\u201d tart\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131 baz\u0131 kurultay delegelerinin ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talebiyle toplay\u0131p per\u015fembe g\u00fcn\u00fc genel merkeze teslim etti\u011fi imzalarla ilgili yeni bir a\u015famaya ge\u00e7iliyor.,Yaz\u0131 i\u015fleri birimine teslim edilen imzalar, avukatlar e\u015fli\u011finde incelenmeye devam ederken, t\u00fcz\u00fck gere\u011fi delegelerin belgelerini ula\u015ft\u0131rmas\u0131 i\u00e7in tan\u0131nan bir haftal\u0131k s\u00fcre bug\u00fcn 17.00\u2019de dolacak.,Kurultay i\u00e7in imza toplayan delegeler, s\u00fcre bitimi sonras\u0131 Genel Merkez\u2019in yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re hareket edecek. \u0130mzalar\u0131 de\u011ferlendirme s\u00fcrecindeki Genel Merkez yetkililerinin ise bug\u00fcn s\u00fcrenin dolaca\u011f\u0131 17.00\u2019de ya da sal\u0131 g\u00fcn\u00fc bir a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor.,\u201cYeterli imza yok, kurultay yap\u0131lamaz\u201d diyen Genel Merkez\u2019de ise kapsaml\u0131 bir y\u00f6netim de\u011fi\u015fikli\u011fi g\u00fcndemde...,CHP kulislerine yans\u0131yan bilgilere g\u00f6re, Genel Ba\u015fkan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun taban\u0131n ve \u00f6rg\u00fct\u00fcn yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 dikkate alarak merkez y\u00fcr\u00fctme kurulunda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitmesi bekleniyor.,CHP\u2019li Muharrem \u0130nce, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada Genel Merkez\u2019in tutumunu ele\u015ftirdi.,\u0130nce, \u201cCHP, ya\u015fanan geli\u015fmelerden sonra kurultay i\u00e7in bir g\u00fcn bile beklememelidir. \u00c7\u00fcnk\u00fc kurultay\u0131n toplanmas\u0131 karar\u0131 art\u0131k delegelerin say\u0131s\u0131n\u0131n yeterli olup olmad\u0131\u011f\u0131 a\u015famas\u0131n\u0131 \u00e7oktan ge\u00e7mi\u015ftir\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu.