CHP'de yeni kriz: Belediyeleri kaybedebiliriz

CHP kayn\u0131yor!, Parti i\u00e7i tart\u0131\u015fmalarla se\u00e7im de\u011ferlendirilmesi dahi yap\u0131lamayan ve yerel se\u00e7imlere odaklanamayan CHP\u2019de yerel se\u00e7im senaryolar\u0131 i\u00e7 a\u00e7\u0131c\u0131 de\u011fil. Kulislerde parti i\u00e7i kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n ancak Ankara veya \u0130stanbul gibi bir\u00e7ok b\u00fcy\u00fck\u015fehrin al\u0131nmas\u0131 durumunda bitebilece\u011fi belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olas\u0131l\u0131klar\u0131 dillendiriliyor.,S\u00fcrecin uzamamas\u0131 i\u00e7in d\u00fcn a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenen MYK\u2019yi K\u0131l\u0131\u00e7dao\u011flu\u2019nun bug\u00fcn yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klamayla ilan edece\u011fi belirtiliyor. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu \u2019nun yeni MYK\u2019da parti i\u00e7i tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in \u2018\u2019denge\u2019\u2019 g\u00f6zetece\u011fi, bu nedenle se\u00e7imli ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay i\u00e7in imza verenlere de yer vererek o kanatta bir k\u0131r\u0131lma olu\u015fturabilece\u011fi belirtiliyor. ,K\u0131sa s\u00fcre kalan se\u00e7imler nedeniyle yerel y\u00f6netimlerde ba\u015far\u0131 kazand\u0131racak, \u00f6rg\u00fctten gelen isimlere yer verilmesi de g\u00fcndemde. 17 olan genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n 12\u2019ye d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinin planland\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, yerel se\u00e7imlerde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 isteyenlerin, yeni MYK\u2019da olmayaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.,Cumhuriyet'in haberine g\u00f6re; \u0130simler netle\u015fmese de kulislerde yeni MYK\u2019yi olduk\u00e7a zor bir d\u00f6nemin bekledi\u011finin alt\u0131 \u00e7iziliyor.,Kulislerde yeni MYK\u2019de g\u00f6rev verilebilecek isimler aras\u0131nda, \u00d6rg\u00fctlerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in O\u011fuz Kaan Sal\u0131c\u0131\u2019n\u0131n ad\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Hukuk \u0130\u015fleri i\u00e7in Haluk Pek\u015fen, E\u011fitim Politikalar\u0131 i\u00e7in Y\u0131ld\u0131r\u0131m Kaya isimleri dillendirilirken, Y\u00fcksel Ta\u015fk\u0131n, Yunus Emre, G\u00f6khan Zeybek, Orhan Sar\u0131bal yeni MYK\u2019de ad\u0131 ge\u00e7enler aras\u0131nda. B\u00fclent Tezcan\u2019\u0131n alan\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilip kendisinin kalabilece\u011fi ifade edilirken, Gamze Akku\u015f \u0130lgezdi, Faik \u00d6ztrak, \u00dcnal \u00c7evik\u00f6z gibi mevcut MYK\u2019de yer alan isimlerin yeni MYK\u2019de da olabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Yeni bir kriz patlak verdi.,Bu karanl\u0131k tablonun en b\u00fcy\u00fck nedeni olarak da, 24 Haziran i\u00e7in umudu y\u00fckseltilen se\u00e7mene bekledi\u011finin verilmedi\u011fi gibi, se\u00e7im sonras\u0131 s\u00fcrecin de k\u00f6t\u00fc y\u00f6netilmi\u015f olmas\u0131 g\u00f6steriliyor. CHP se\u00e7menin partiye olan g\u00fcvenini yitirdi\u011fi konu\u015fuluyor.