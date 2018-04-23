CHP'den Abdullah Gül açıklaması!

CHP'den Abdullah G\u00fcl ile ilgili yeni bir a\u00e7\u0131klama geldi...,.,CHP Grup Ba\u015fkanvekili \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel, Abdullah G\u00fcl ile ilgili \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,\u201cG\u00fcl ortak aday olur mu?\u201d sorusuna cevap veren \u00d6zel, "Saadet Partisi'nden gelecek her \u00f6neri \u00e7ok \u00f6nemli. Onlar\u0131n \u00f6nerileri parlamenter sisteme destekse, tek adam rejimine kar\u015f\u0131ysa \u00e7ok de\u011ferlidir. \u0130sim benim konum de\u011fil. Onu kenara b\u0131rakal\u0131m." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n