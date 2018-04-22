CHP'den 'Abdullah Gül' açıklaması

CHP'den 'Abdullah G\u00fcl' a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Tezcan, 'K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Abdullah G\u00fcl ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek mi?' sorusuna cevap verdi.,"\u00d6yle bir plan\u0131m\u0131z yok. Say\u0131n G\u00fcl hakk\u0131nda bir \u015fey s\u00f6ylemem spek\u00fclatif olur. ,Biz CHP i\u00e7inde aday \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z, ba\u015fka bir yerden aday aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7erisinde de\u011filiz" dedi.