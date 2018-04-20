CHP'den Cumhurbaşkanlığı için ilk aday adayı

CHP'li isim Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday aday\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,Erken se\u00e7imin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonras\u0131nda CHP'nin cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday\u0131 hen\u00fcz belli olmad\u0131. CHP'den s\u00fcrpriz bir isim ise adayl\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6zt\u00fcrk Y\u0131lmaz, 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde aday oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Y\u0131lmaz, "CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun aday olmamas\u0131 halinde Cumurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday\u0131m" dedi.\r\n\r\n,\u00d6zt\u00fcrk Y\u0131lmaz, Meclis'te d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda "Milli iradeye komplo kurulmas\u0131na izin vermeyiz, genel ba\u015fkan\u0131m\u0131za da d\u00fc\u015f\u00fcncelerimi a\u00e7t\u0131m. Genel ba\u015fkan aday olmad\u0131\u011f\u0131 taktirde aday\u0131m." dedi.\r\n\r\nY\u0131lmaz, "Kenardan aday olmaz, tav\u015fan aday olmaz, kimseden korkum yok, aday\u0131m" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,CHP Ardahan Milletvekili (1970 Ardahan) Ardahan Lisesi ve ODT\u00dc Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olduktan sonra 1996 y\u0131l\u0131nda girdi\u011fi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nda s\u0131ras\u0131yla Balkanlar, AG\u0130T, Ortado\u011fu, Orta Asya ve Kafkasya ( Daire Ba\u015fkan\u0131) Daireleri ile Ba\u015fbakanl\u0131k D\u0131\u015fi\u015fleri Ba\u015fdan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda (Daire Ba\u015fkan\u0131) olarak g\u00f6revler yapm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nYurtd\u0131\u015f\u0131nda ise Bi\u015fkek B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi, Brezilya B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi ve Avrupa Birli\u011fi Daimi Temsilcili\u011fi'nde(M\u00fcste\u015far) olarak \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.2013 y\u0131l\u0131nda Musul Ba\u015fkonsolosu, 2015 y\u0131l\u0131nda Tacikistan B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi olarak g\u00f6rev yapm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nB\u00fcy\u00fckel\u00e7i olarak g\u00f6revinden ayr\u0131lm\u0131\u015f ve CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM 'ne girmi\u015ftir. AB'nin kalk\u0131nma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Br\u00fcksel) master yapm\u0131\u015ft\u0131r. Evli ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r. \u00c7ok iyi \u0130ngilizce ve Rus\u00e7a bilmektedir.