CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

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Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi
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Artık 'Anne Kızlık Soyadı' sorulmayacak
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Savcı bugün açıkladı, ömür boyu müebbet aldı
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Aleyna Tilki’nin videosu sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
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Ünlü oyuncuya şok tehdit!
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
DÜNYA
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İşte Esad'ın son pozu
EKONOMİ
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Bunu yapana 50 bin lira ceza geliyor
YAŞAM
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Sultangazi tekstil atölyesinde yangın
YAŞAM
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Şekercinin çuvalda cesedi bulunmuştu! Katil lokumcu çıktı
MAGAZİN
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Diriliş 115. Fragman İZLE: diriliş ertuğrul 114. son bölüm özeti
MAGAZİN
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Diriliş TRT İzle: Diriliş Ertuğrul Yeni bölüm İzle
EKONOMİ
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Trump'ın açıklamasının ardından dolar düşeşe geçti
DÜNYA
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Merkel, Suriye kararını açıkladı
GÜNDEM
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Kırmızı listedeki PKK'lı Seyithan Sinet öldürüldü
SAĞLIK
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Hitit Üniversitesi Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet veriyor
SAĞLIK
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'Gereksiz kullanım antibiyotik direncini arttırıyor'
SAĞLIK
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Tatlı düşkünlerini sevindirecek araştırma
EĞİTİM
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ÖSYM Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı | Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçları
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Erdoğan: Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler
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Ramazan
CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret
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CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 10.30’da başladı.
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