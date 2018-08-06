CHP'den kurultay açıklaması

CHP'de uzun zamand\u0131r s\u00fcren kurultay bilmecesinde yeni geli\u015fme...,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve parti y\u00f6netimi ise yerel se\u00e7imlere odaklan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini ve kurultay yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Kurultay yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k\u00e7a belirtilmesi \u00fczerine muhalifler delegelerden imza toplama s\u00fcrecini ba\u015flatt\u0131. ,24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan CHP'de kurultay sesleri y\u00fckseldi. Se\u00e7imlerde partinin ba\u015far\u0131s\u0131z oldu\u011funu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan parti i\u00e7i muhalifler 630 imza topland\u0131\u011f\u0131 ve kurultay\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini duyurdu.,Muhaliflerin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na CHP y\u00f6netiminden ise jet h\u0131z\u0131yla yan\u0131t geldi. Teslim edilen imza say\u0131s\u0131n\u0131n 618 oldu\u011fu, ge\u00e7erli imzalar\u0131n ise 605 olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.,CHP y\u00f6netiminin "Kurultay yok" a\u00e7\u0131klamas\u0131na ilk tepki CHP Bolu Milletvekili Tanju \u00d6zcan'dan geldi. \u00d6zcan, "Bundan sonra her se\u00e7enek masada" dedi., \u0130mza vermek isteyen delegelerin noter onayl\u0131 \u0131slak imzas\u0131n\u0131 teslim etmesi i\u00e7in verilen son s\u00fcre de doldu.,CHP'de kurultay yap\u0131labilmesi i\u00e7in 622 delegenin noter onayl\u0131 \u0131slak imzas\u0131 gerekiyor. CHP'de 1242 delege bulunuyor.,CHP Genel Merkezi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 569 imzan\u0131n topland\u0131\u011f\u0131 ve yeterli say\u0131ya ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. CHP y\u00f6netimi, "Salt \u00e7o\u011funluk sa\u011flanamad\u0131i kurultay yok" diyerek son s\u00f6z\u00fc s\u00f6yledi.