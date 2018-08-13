CHP'den Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı

CHP Parti Meclisi \u00dcyesi Haluk Pek\u015fen, T\u00fcrkiye \u00fczerinde oynanan spek\u00fclatif sava\u015f\u0131n ard\u0131ndan TL'nin dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kayb\u0131 ya\u015famas\u0131yla ilgili "Bu a\u011f\u0131r ve ahlaks\u0131z bir sald\u0131r\u0131d\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.,ABD'nin hamleleriyle TL'nin dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011fer kayb\u0131 s\u00fcrerken, durumdan faydalanmaya \u00e7al\u0131\u015fan muhalefet her f\u0131rsatta AK Parti'ye y\u00f6nelik ele\u015ftirilerde bulunuyor. \r\n,Ancak aralar\u0131nda bu f\u0131rsat\u00e7\u0131lara kat\u0131lmayan isimler de bulunuyor.\r\n,25 ve 26. D\u00f6nem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi \u00dcyesi Haluk Pek\u015fen ise, ekonomiye bir sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fini ve meselenin AK Parti olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131:\r\n\r\n,"D\u00f6viz kurunun bu denli savrulmas\u0131n\u0131n hi\u00e7bir ekonomik veriyle izah\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir.\r\n\r\n,Gelinen bu nokta AK Parti politikalar\u0131n\u0131 ele\u015ftirmeyi a\u015fm\u0131\u015f; g\u00fczel \u00fclkemize kar\u015f\u0131 asla kay\u0131ts\u0131z kalamayaca\u011f\u0131m\u0131z a\u011f\u0131r ve ahlaks\u0131z bir sald\u0131r\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. S\u00f6z konusu olan vatand\u0131r."\r\n\r\n,Haluk Pek\u015fen'in Twitter'dan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesaj \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,CHP Genel Sekreteri Akif Hamza \u00c7ebi ise, "T\u00fcrkiye Cumhuriyeti inan\u0131yorum ki sahip oldu\u011fu k\u00fclt\u00fcr\u00fcyle, ilelebet bu bayrak alt\u0131nda \u00f6zg\u00fcr ve ba\u011f\u0131ms\u0131z bir \u015fekilde ya\u015fayacakt\u0131r. T\u00fcrkiye daima g\u00fc\u00e7l\u00fc olacakt\u0131r." dedi.