CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

CHP'den son dakika Abdullah G\u00fcl a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,Muharrem \u0130nce: G\u00fcl CHP'nin aday\u0131 olamaz, olmamal\u0131\r\n,CHP'de ismi cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adaylar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6sterilen Yolova Milletvekili Muharrem \u0130nce, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Benim bu s\u00fcrece ili\u015fkin tek a\u00e7\u0131klamam budur, ba\u015fka haber ve yorumlar\u0131 dikkate almay\u0131n\u0131z.\u201d\r\n\r\n