CHP, FETÖ ile mücadeleyi unuttu

\r\nCHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu partisinin se\u00e7im bildirgesini d\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131. ,230 sayfal\u0131k se\u00e7im bildirgesinde toplumun her kesimiyle ilgili vaatlerde bulunan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun; FET\u00d6 ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile m\u00fccadele konusunda herhangi bir mesaj vermemesi dikkat \u00e7ekti.,PKK\u2019n\u0131n ad\u0131n\u0131 vermeden, K\u00fcrt sorununun \u2018ter\u00f6rle m\u00fccadeleden taviz vermeden\u2019 \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fini s\u00f6ylemekle yetinen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, FET\u00d6 ile m\u00fccadeleye ise hi\u00e7 girmedi. Aksine, FET\u00d6 ile m\u00fccadele i\u00e7in getirilen OHAL uygulamalar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc veren K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u2018ma\u011fduriyet\u2019 ifadesi kullanarak FET\u00d6\u2019den tutuklananlar ve yurt d\u0131\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 koyulanlara sahip \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun bu konudaki vaatleri:,OHAL\u2019i kald\u0131racak ve KHK d\u00fczenine son verece\u011fiz. KHK\u2019leri Anayasal denetime a\u00e7aca\u011f\u0131z. OHAL\u2019den ma\u011fdur olan yurtta\u015flar\u0131n ma\u011fduriyetlerini giderece\u011fiz. ,Uzun ve keyfi g\u00f6zalt\u0131lar, uzun tutukluluk ve savunma hakk\u0131n\u0131n ihlali uygulamalar\u0131n\u0131 sonland\u0131raca\u011f\u0131z. OHAL ilan\u0131n\u0131 takiben yasa d\u0131\u015f\u0131 ve keyfi bi\u00e7imde uygulanan yurt d\u0131\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f engellemelerine derhal son verece\u011fiz. ,OHAL i\u015flemlerini do\u011frudan yarg\u0131 denetimine a\u00e7aca\u011f\u0131z. Bu s\u00fcre\u00e7te yarg\u0131 karar\u0131 olmaks\u0131z\u0131n i\u015fini kaybeden, ihra\u00e7 edilen ve haklar\u0131 ihlal edilen insanlar\u0131m\u0131z\u0131n haklar\u0131na kavu\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Yarg\u0131 karar\u0131 olmaks\u0131z\u0131n kapat\u0131lan sivil toplum \u00f6rg\u00fctleri ve bas\u0131n organlar\u0131n\u0131n durumlar\u0131n\u0131n yarg\u0131 taraf\u0131ndan incelenmesini ve karara ba\u011flanmas\u0131n\u0131 olanakl\u0131 k\u0131lacak yasal d\u00fczenlemeleri yapaca\u011f\u0131z. OHAL uygulamalar\u0131 nedeniyle, hukuka ayk\u0131r\u0131 bir \u015fekilde ma\u011fdur edilen ki\u015fi ve kurumlar\u0131n idari ve yarg\u0131sal ba\u015fvurularda bulunmalar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcndeki engelleri kald\u0131raca\u011f\u0131z. 21 Mart\u2019ta kutlanan Nevruz\u2019u resm\u00ee tatil ilan edece\u011fiz. \u00c7ift\u00e7ilerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131n faizi silece\u011fiz. Her mahalleye \u00fccretsiz kre\u015fler yapaca\u011f\u0131z. Atama bekleyen 180 bin \u00f6\u011fretmeni bir y\u0131l i\u00e7inde atayaca\u011f\u0131z. 1 y\u0131l i\u00e7inde b\u00fct\u00fcn kom\u015fularla bar\u0131\u015faca\u011f\u0131z.\r\n\r\n\r\n