CHP-İYİ Parti görüşmesi

CHP-\u0130Y\u0130 Parti g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ,CHP ile \u0130Y\u0130 Parti liderleri, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, CHP Genel Merkezi'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.,G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan Ak\u015fener, "Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorum" diyerek; \u0130Y\u0130 Parti'nin slogan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: ''T\u00fcrkiye ve milletimiz iyi olacak'',\u00dcst\u00fcn demokrasi hamlesine y\u00f6nelik te\u015fekk\u00fcr etmek ama\u00e7l\u0131. T\u00fcrkiye'de hukukun \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fmesi i\u00e7in onlar ad\u0131m att\u0131lar. ,Kendilerine te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. \u0130\u00e7erde ne konu\u015ftu\u011fumuzu merak ediyorsunuz. 1 Nisan'da ola\u011fan\u00fcst\u00fc birinci kurultay\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. Orada da ilan etti\u011fim gibi \u0130Y\u0130 Parti'nin 100 bin imza ile cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc sizlerle payla\u015fmak isterim. ,T\u00fcrkiye'nin siyasetini tanzim etmeye kalkanlar\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131z olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131r. Demokrasi katliam\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ildi. T\u00fcrkiye ve milletimiz iyi olacak. \r\n,Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu "Amac\u0131m\u0131z demokrasinin bu topraklarda ya\u015famas\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131. Bir siyasi partinin se\u00e7imlere kat\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in davran\u0131\u015f sergilenmesi i\u00e7imize sindirece\u011fimiz bir olay de\u011fildi. ,Biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 -25 Haziran'da bu \u00fclkeye ger\u00e7ek anlamda demokrasiyi getirece\u011fiz. Demokrasi birlikteli\u011fini s\u00fcrd\u00fcmenin \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi. \r\n\r\n