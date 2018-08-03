CHP kurultayında olay!

CHP\u2019deki muhalifler d\u00fcn Genel Merkez\u2019e giderek, ellerinde 630 imza oldu\u011funu belirterek, imzalar\u0131 teslim etti. ,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muharrem Erkek ise yapt\u0131klar\u0131 ilk incelemede Kurultay i\u00e7in yeterli imzan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130mzalar\u0131n teslim edilme an\u0131nda dilek\u00e7e krizi ya\u015fand\u0131. ,Muhalifler ad\u0131na imzalar\u0131 teslim etmeye gelen Gaye Usluer, Tanju \u00d6zcan, Ya\u015far T\u00fcz\u00fcn ve kurultay delegelerini, Genel Merkez ad\u0131na Genel Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muharrem Erkek, Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n\r\nMuharrem Erkek\u2019in odas\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fmede, muhalifler 2 klas\u00f6r i\u00e7inde 630 imzay\u0131 teslim ettiklerine dair dilek\u00e7e vereceklerini, Genel Merkez yetkililerinin de 630 imzay\u0131 ald\u0131k diye dilek\u00e7eyle yan\u0131t verilmesini istediler.\r\n\r\nGenel Merkez yetkilileri ise, say\u0131m d\u00f6k\u00fcm i\u015flemi yapmadan imza atmayacaklar\u0131n\u0131, say\u0131m i\u015flemi yap\u0131ld\u0131ktan sonra ka\u00e7 imza varsa onu yaz\u0131p tutana\u011f\u0131 imzalayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Dilek\u00e7e tart\u0131\u015fmas\u0131 uzay\u0131nca, say\u0131m d\u00f6k\u00fcm i\u015flemleri 2 saat ge\u00e7 ba\u015flad\u0131. Genel Merkez yetkililerinin ilk anda yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede 630 imzan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 622 belgenin oldu\u011funu, 4 fotokopinin oldu\u011funu, 4 fotokopiden noter onay\u0131 oldu\u011funu, 4 de m\u00fckerrer imza oldu\u011funu tespit ettiler. Muhalifler tespit edilen 4 fotokopiyi geri ald\u0131lar. Ayr\u0131ca imzalar\u0131 inceleyen yetkililer, ilk bak\u0131\u015fta imza veren 5 ki\u015finin delege olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. Sonu\u00e7 olarak Genel Merkez yetkilileri 610 imza sayd\u0131 ve bu say\u0131 tutana\u011fa yaz\u0131ld\u0131. Ancak muhalifler, 610 say\u0131s\u0131na itiraz etti ve tutana\u011f\u0131 imzalamadan Genel Merkez\u2019den ayr\u0131ld\u0131lar\r\n\r\nGenel Merkez \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n, bu liste i\u00e7inde kurultay delegesi olmayan, "renkli fotokopi gibi usule uygun olmayan" belgeler var m\u0131, ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. CHP Genel Merkezi kaynaklar\u0131, teslim tutana\u011f\u0131nda 610 yazmas\u0131na ra\u011fmen ilk tespitlerle imza say\u0131s\u0131n\u0131n 605'e d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc, bu say\u0131ya imzalar\u0131n\u0131 geri \u00e7eken delegelerin dahil olmad\u0131\u011f\u0131, geri \u00e7ekmelerle birlikte 550 imza civar\u0131nda kalaca\u011f\u0131 tahmin edildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nParti i\u00e7indeki muhaliflerin \u00f6nde gelen isimlerinden Tanju \u00d6zcan, tutanak krizi ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulad\u0131. \u00d6zcan, Genel Merkez yetkililerinin haks\u0131z ve hukuksuz bir \u015fekilde, notere tasdiklettirdikleri imzalar\u0131 kabul etmedi\u011fini belirtti. Tanju \u00d6zcan \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "\u00d6rnek veriyorum, Bursa'da bir delegemiz, Noterden imza vermi\u015f, bize faks\u0131n\u0131 g\u00f6ndermi\u015f... Belgenin asl\u0131 kargoyla bir \u015fekilde elimize ula\u015fmad\u0131. Biz de Yenimahalle noterine gittik. Yenimahalle noteri, Bursa'daki noterle ileti\u015fim kurdu ve belgenin do\u011fru oldu\u011funu onaylad\u0131. Arkas\u0131ndan da belgeye 'asl\u0131 gibidir' m\u00fchr\u00fcn\u00fc bast\u0131. Bu m\u00fch\u00fcr belgenin asl\u0131yla ayn\u0131 oldu\u011fu anlam\u0131na gelir. Ama Genel Merkez hukuksuz bir \u015fekilde bu imzalar\u0131, kabulden imtinada bulundular."\r\n\r\n,\r\n\u00d6zcan, "Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te neler ya\u015fanacak, plan\u0131n\u0131z var m\u0131" sorumuza ise "Genel Merkez bir a\u00e7\u0131klama yaps\u0131n; biz de kendi aram\u0131zda, \u00e7a\u011fr\u0131 heyeti ve imza veren delegelerle bir de\u011ferlendirme yapar\u0131z" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. Genel Merkez taraf\u0131ndan "\u00c7ekilen imzalar var" a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Tanju \u00d6zcan "Kim imzalar\u0131n\u0131 \u00e7ekmi\u015f, isim verin, diyoruz; vermiyorlar, kurultay i\u00e7in Genel Merkez\u2019e imza g\u00f6nderenler var, bunlar\u0131n say\u0131lar\u0131, isimleri a\u00e7\u0131klanm\u0131yor. B\u00f6yle olmaz, hukuksuz bir \u015fekilde engellemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar" ifadelerini kulland\u0131.