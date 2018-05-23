CHP'li Altay İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran se\u00e7imlerinde hangi aday\u0131n ne kadar oy alaca\u011f\u0131 konusunda tahminde bulunan CHP Grup Ba\u015fkanvekili Engin Altay, canl\u0131 yay\u0131nda oldu\u011funu unutup \u0130nce'nin oy oran\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Program sonunda Altay, 24 Haziran se\u00e7imlerine y\u00f6nelik oy tahminlerini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,Muharrem \u0130nce'nin mitinglerde ve kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programlarda ilk turda se\u00e7imi kazanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesine ra\u011fmen Altay'\u0131n oy tahmini tam tersi bir tablo ortaya koydu.,Altayl\u0131'n\u0131n "\u0130lk turda Say\u0131n \u0130nce ne al\u0131r? Say\u0131n Erdo\u011fan ne al\u0131r?" sorusuna da Altay, "\u015eimdi bug\u00fcn se\u00e7im olsay\u0131 m\u0131 konu\u015fuyoruz, 30 g\u00fcn sonras\u0131n\u0131 m\u0131?...\r\n\r\n,Fatih Altayl\u0131'n\u0131n Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131na y\u00f6nelik "34 m\u00fc art\u0131yor" ifadesine Altay, "Malesef \u00f6yle \u00e7\u0131k\u0131yor. Malesef \u00fczg\u00fcn\u00fcm ama \u00f6yle \u00e7\u0131k\u0131yor. Bunu yazmay\u0131 unutmay\u0131n." ifadelerini kulland\u0131.,Engin Altay'\u0131n oy tahmininin ard\u0131ndan Fatih Altayl\u0131'ya "yay\u0131nda de\u011filiz de\u011fil mi?" diye sormas\u0131 da dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.,.,(Y\u00fczde) 32 ilk turda Say\u0131n \u0130nce al\u0131r, 18 Ak\u015fener al\u0131r, 13 Demirta\u015f al\u0131r, 3 de Temel Bey al\u0131r. Ne etti oras\u0131 66." \u015feklinde cevap verdi.