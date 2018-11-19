CHP'li başkan istifa edip, AK Parti'den aday adayı oldu

Yerel se\u00e7im \u00f6ncesi partiler aras\u0131ndaki aday ge\u00e7i\u015fleri s\u00fcr\u00fcyor., 2009 se\u00e7imlerinde Ku\u015fadas\u0131'nda CHP'den belediye ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Esat Alt\u0131ng\u00fcn, partisinden istifa ederek AK Parti'denaday aday\u0131 oldu. \r\n,Uzun y\u0131llar CHP'de siyaset yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Alt\u0131ng\u00fcn, "Siyaset yapt\u0131\u011f\u0131m s\u00fcre i\u00e7erisinde s\u0131k\u0131nt\u0131m olmu\u015f olsa da eski partim CHP'nin kurumsal kimli\u011fine sayg\u0131 duyuyorum. ,Turizmin ilk noktas\u0131 olan Ku\u015fadas\u0131'n\u0131n hizmet konusunda \u00e7ok ciddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 var. ,\u00d6zellikle son y\u0131llarda turizmdeki gerileme, gerek turizm sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn gerekse Ku\u015fadas\u0131'ndaki di\u011fer sekt\u00f6rlerin s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir s\u00fcrece girmesi, Ku\u015fadas\u0131'n\u0131n rakip \u015fehirler ile rekabet g\u00fcc\u00fcn\u00fc azaltt\u0131. ,Biz turizmde iddial\u0131 olan Ku\u015fadas\u0131'n\u0131 yeniden iddial\u0131 bir noktaya getirmeyi iktidar g\u00fcc\u00fc ile ba\u015faraca\u011f\u0131m\u0131za inand\u0131k" dedi.\r\n,Alt\u0131ng\u00fcn, "Ku\u015fadas\u0131'n\u0131n sorunlar\u0131 iktidar partisinin tecr\u00fcbesi ile g\u00fcc\u00fc ve imkanlar\u0131 ile \u00e7\u00f6zebilece\u011fime inanc\u0131m var" diye konu\u015ftu \r\n