CHP'li Bülent Tezcan: Genel Başkan kalır, biz gideriz

CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Tezcan, parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun istifa edece\u011fine y\u00f6nelik iddialara cevap verdi.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk TV'de 'Ger\u00e7ek Fikri Ne?' program\u0131na konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Tezcan, partinin genel ba\u015fkan\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun istifa etmek istedi\u011fi, ancak \u00e7al\u0131\u015fma ekibinin bunu engelledi\u011fi, \u00e7\u00fcnk\u00fc kendi koltuklar\u0131ndan olmak istemedikleri s\u00f6ylentilerinin ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 oldu\u011funu belirterek s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n,"Ne istifa etmek istedi\u011fini s\u00f6yledi, ne de istifas\u0131n\u0131 isteyen kimse oldu. ,Her se\u00e7im sonras\u0131 memnun olmayanlar, kurultay ya da istifa isteyenler olabilir. ,Ancak genel ba\u015fkanlar kal\u0131r, alt kadrolar de\u011fi\u015fir. ,Siyasette do\u011fru olan tutum budur. ,A\u015fa\u011f\u0131da bir\u00e7ok \u015feyi biz yapt\u0131k.",.