CHP'li Erdin Bircan hayatını kaybetti | Erdin Bircan kimdir?

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Parti \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in gitti\u011fi I\u011fd\u0131r'da 30 Temmuz'da beyin kanamas\u0131 ge\u00e7iren ve Ankara'da yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6ren Bircan (59), bu sabah vefat etti.\r\n\r\n,Bircan'\u0131n o\u011flu Eren Bircan da sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "4 ayd\u0131r s\u00fcren m\u00fccadelede yenik d\u00fc\u015ft\u00fck. Onur, gurur ve erdemi bize her g\u00fcn ya\u015fatan babam\u0131z Erdin Bircan'\u0131 kaybettik. Babam\u0131z\u0131n son yolculu\u011fu b\u00fcy\u00fck sevdas\u0131 Edirne'de olacakt\u0131r." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Edirne'nin Enez \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Hask\u00f6y'de 1959'da do\u011fan Erdin Bircan, \u0130stanbul Hask\u00f6y Lisesinde okudu\u011fu y\u0131llarda gen\u00e7lik hareketlerine kat\u0131ld\u0131.\u00d6zel sekt\u00f6rde y\u00f6neticilik yapan Bircan, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131nda \u00e7e\u015fitli g\u00f6revlerde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n,Kurucular\u0131 aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 Trakyal\u0131 Y\u00f6neticiler ve \u0130\u015f Adamlar\u0131 Derne\u011fi'nde (TRY\u0130AD) iki d\u00f6nem ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini \u00fcstlenen Bircan'\u0131n, Ke\u015fan Ticaret Sanayi Odas\u0131, \u0130stanbul Tekstil Konfeksiyon \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, \u0130stanbul Ticaret Odas\u0131, \u0130stanbul Sanayi Odas\u0131, Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc D\u00fc\u015f\u00fcnce Derne\u011fi ve Be\u015fikta\u015f Spor Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyesiydi.\r\n\r\n,CHP'nin ac\u0131 g\u00fcn\u00fc,TBMM'de 25 ve 26. d\u00f6nemlerde milletvekili olarak g\u00f6rev yapan Bircan, 24 Haziran se\u00e7imlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazand\u0131. \r\n\r\n,Erdin Bircan evli ve iki \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131.\r\n\r\n