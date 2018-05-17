CHP'li ince pes etti! 4'lü ittifak paramparça

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, FOX TV'de gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrecinden bahseden \u0130nce, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun kendisini evine davet etti\u011fini, "Ara\u015ft\u0131rd\u0131k, ara\u015ft\u0131rmalar yapt\u0131k, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, kamuoyunu ve soka\u011f\u0131 dinledik.\r\n\r\n,''Senin aday olman\u0131n do\u011frusu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck" dedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,4'l\u00fc ittifak\u0131 bitiren a\u00e7\u0131klama Cumhurba\u015fkan\u0131 b\u00fct\u00e7e yetkisi ile ilgili soruya cevap veren \u0130nce, b\u00fct\u00e7e yetkisini kullanmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Meclis'te \u00e7o\u011funlu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131 kazanmas\u0131 durumunda bu yetkiyi kullan\u0131p kullanmayaca\u011f\u0131 sorulan \u0130nce, CHP, \u0130P, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 4'l\u00fc ittifak\u0131n\u0131 bitiren bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n,"Bu g\u00f6rev bir ki\u015fide \u015fuan. Ben o g\u00f6revi kullanmayaca\u011f\u0131m, en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kullanmayaca\u011f\u0131m"\r\n\r\n,Meclis'te \u00e7o\u011funlu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131 kazanmas\u0131 durumunda ne yapaca\u011f\u0131n\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine "Olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum, olsa da kullanmayaca\u011f\u0131m" dedi.,.