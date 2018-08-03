CHP'li isim hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

CHP Tunceli Milletvekili Polat \u015earo\u011flu beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Milletvekili \u015earo\u011flu (48), ak\u015fam saatlerinde ba\u015f d\u00f6nmesi ve ba\u015f\u0131ndaki uyu\u015fukluk \u015fikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,Fla\u015f haber az \u00f6nce geldi!,CHP'li vekil hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131...,Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlar\u0131nda t\u0131kan\u0131kl\u0131k olabilece\u011finden \u015f\u00fcphelenilen \u015earo\u011flu, ilk m\u00fcdahalesi sonras\u0131 askeri helikopterle Elaz\u0131\u011f'a nakledildi.\r\n\r\n,\u015earo\u011flu'nun tedavi i\u00e7in F\u0131rat \u00dcniversitesi Hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n