CHP'li isimden AK Parti'ye saldırı! Bayrakları indirdi

CHP zihniyeti yine kendini g\u00f6sterdi. "T\u00fcrkiye'de demokrasi yok" naralar\u0131 atan CHP'lilerin nas\u0131l bir 'demokrasi' istedi\u011fi bir kez daha ortaya serildi. ,Kad\u0131k\u00f6y'deki AK Parti se\u00e7im irtibat b\u00fcrosuna sald\u0131ran bir kad\u0131n, b\u00fcronun \u00f6n\u00fcnde as\u0131l\u0131 olan bayraklar\u0131 nefretle s\u00f6kmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,O anlar saniye saniye kaydedildi. \u00d6zellikle T\u00fcrk bayraklar\u0131n\u0131 kopard\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen kad\u0131n gelen tepkilere ise ald\u0131r\u0131\u015f etmedi. ,AK Parti'nin se\u00e7im b\u00fcrosuna sald\u0131ran ki\u015finin CHP \u00fcyesi Nurdan Kutmen oldu\u011fu belirlendi. ,Kutmen, Kad\u0131k\u00f6y Belediyesi'nin milletin vergilerinden aktard\u0131\u011f\u0131 milyonlarca lirayla finanse etti\u011fi Kad\u0131k\u00f6y G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri adl\u0131 olu\u015fumda da olduk\u00e7a aktif bir \u015fekile g\u00f6rev yap\u0131yor.,<p><iframe frameborder="0" height="460" src="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/ivideo.php?vid=20960&aplay=1" width="100%"><\/iframe><\/p>\r\n